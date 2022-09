UBISOFT MODIFICA LA DATA DI USCITA DI SKULL AND BONES

Ubisoft annuncia che Skull and Bones uscirà il 9 marzo 2023 per Xbox Series X|S, PlayStation5, Stadia, Amazon Luna e Windows PC (Epic Games Store e Ubisoft Store). I giocatori possono anche iscriversi a Ubisoft+ su PC, Stadia e Amazon Luna per ottenere il gioco al day-one.

Prima del lancio mondiale del gioco, ci sarà un'Open Beta per garantire ai giocatori un'anteprima del temibile mondo di Skull and Bones. I giocatori avranno l'opportunità di scoprire l'esclusiva interpretazione della fantasia pirata, i dinamici combattimenti navali e gli affascinanti mari dell'Oceano Indiano del XVII secolo.

Nonostante lo sviluppo del gioco sia terminato, il tempo extra verrà utilizzato per perfezionare e bilanciare ulteriormente l'esperienza di gioco utilizzando i feedback dei giocatori provenienti dai test tecnici e dal programma Insider che si sono svolti nelle ultime due settimane. Si tratta della decisione più giusta sia per i nostri giocatori che per il successo a lungo termine del gioco; il 9 marzo 2023 rappresenta una finestra di uscita adeguata a questo nuovo brand davvero unico.

