SKULL AND BONES ESCE IL 16 FEBBRAIO

Durante la cerimonia dei Game Awards, Ubisoft ha annunciato che Skull and Bones uscirà il 16 febbraio 2024. L'action-RPG piratesco open-world in cooperativa sarà giocabile attraverso una nuova Closed Beta dal 15 al 18 dicembre prima di salpare per tutti i giocatori a febbraio con cross-play e cross-progression su PlayStation5, Xbox Series X | S, Amazon Luna e Windows PC attraverso l'Epic Games Store e Ubisoft Connect. I giocatori possono abbonarsi a Ubisoft+ su PC e Amazon Luna.

Sviluppato da Ubisoft Singapore in collaborazione con altri studi Ubisoft, Skull and Bones è un gioco di ruolo d'azione piratesco open world in cooperativa, in cui si gioca secondo le proprie regole per diventare il più famigerato re dei pirati e costruire il proprio impero del contrabbando in un mondo pericoloso. Crea una varietà di navi uniche, stringi improbabili alleanze e partecipa a emozionanti battaglie navali per superare le difficoltà e portare il caos nei mari. Partecipa alla creazione di un mondo coinvolgente che introduce nuove sfide e caratteristiche a ogni stagione.

Con la scusa di apprendere da spietati fuoriclasse, uomini e donne comuni naufragati si creano un nome nei mari senza legge dell'Oceano Indiano, con un solo obiettivo in mente: riuscire rovesciare chi era al potere e competere l'uno con l'altro per governare come il più famigerato re dei pirati.

Sulla base di un ambizioso piano pluriennale post-lancio, il gioco sarà regolarmente aggiornato con nuovi contenuti, attività, storie e sfide che saranno gratuite per tutti i giocatori.

Skull and Bones sarà disponibile il 16 febbraio 2024 in edizione Standard e Premium su PS5, Xbox X|S e Windows PC attraverso Epic Games Store, Ubisoft Store e Amazon Luna. L'edizione Premium offrirà fino a 3 giorni di accesso anticipato e la "Ballad of Bloody Bones Collection", che aggiunge una serie di oggetti cosmetici per il capitano e le navi e contenuti digitali aggiuntivi, tra cui due missioni extra, un libro d'arte digitale e una colonna sonora, oltre a un gettone per il Passaggio del Contrabbandiere

I fan che preordinano l'edizione standard di Skull and Bones avranno accesso all’Highness of the High Sea Pack"che include l’outfit Notoriety Garb Captain e il Coronation Firework.

