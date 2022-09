Amazon presenta Fire TV Cube di 3a gen e il nuovo Telecomando Vocale Alexa Pro.

L’esperienza Fire TV disponibile anche su Echo Show 15

Il nuovo Fire TV Cube con controllo vocale Alexa è il lettore streaming Fire TV migliore di sempre – il 20% più potente rispetto alla generazione precedente – con ingresso HDMI e supporto Wi-Fi 6E.

Il nuovo e innovativo telecomando vocale Alexa Pro introduce per la prima volta su Fire TV la funzionalità di ricerca del telecomando, la retroilluminazione e i pulsanti dedicati per scorciatoie personalizzabili

Amazon ha annunciato oggi gli aggiornamentidella lineup di Fire TV, tra cui la nuova generazione di Fire TV Cube – il lettore multimediale per lo streaming più potente della gamma Fire TV – e iltelecomando vocale Alexa Pro, un telecomando premium che include la nuova funzionalità ‘Trova il mio telecomando’ e pulsanti personalizzabili.

Fire TV Cube: potenza e velocità migliorate

La terza generazione di Fire TV Cube è il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon, con un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Il processore potenziato aumenta la velocità di avvio delle app, rendendo l’esperienza con Fire TV la più fluida e scorrevole di sempre. Fire TV Cube può essere controllato completamente tramite la voce grazie ad Alexa e include il supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo. Inoltre, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui un ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling.

“Il nuovo Fire TV Cube rappresenta un grande passo avanti per Fire TV: è il lettore multimediale per lo streaming più veloce, potente e versatile che abbiamo mai realizzato” ha dichiaratoEric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “La potente capacità di elaborazione di Fire TV Cube e il supporto Wi-Fi 6E offrono un’esperienza di streaming incredibilmente fluida, mentre l’ingresso HDMI consente di estendere in modo immediato la semplicità di Fire TV e il controllo vocale Alexa al sistema d’intrattenimento domestico. Con il telecomando vocale Alexa Pro, è possibile ritrovare in modo semplice il telecomando quando è fuori posto e accedere a tutti i contenuti e le app preferite.”

Fire TV Cube è il primo lettore multimediale dotato di un ingresso HDMI, che offre ai clienti la versatilità di riunire i dispositivi d’intrattenimento collegando direttamente decoder via cavo compatibili, lettori Blu-ray e altro ancora. Con Fire TV Cube, i clienti possono controllare facilmente la TV in diretta, i decoder supportati e lo streaming on-demand tramite il telecomando vocale Alexa di Fire TV. Fire TV Cube dispone anche di una porta USB aggiuntiva che consente di collegare facilmente le webcam compatibili per le videochiamate tramite Alexa Communications: basta dire “Alexa, chiama mamma” per entrare in contatto con la famiglia o gli amici dallo schermo più grande di casa.

Fire TV Cube è anche il primo lettore multimediale per lo streaming con supporto al Wi-Fi 6E, che, grazie a un router compatibile, offre ai clienti la possibilità di godere di un’esperienza di intrattenimento fluida con meno interferenze da parte di altri dispositivi Wi-Fi in casa. È inoltre dotato di una porta Ethernet per chi necessita di una connessione di rete cablata.

Un’altra novità di Fire TV Cube è il Super Resolution Upscaling, che offre una migliore qualità dell’immagine convertendo senza difficoltà i contenuti HD in 4K per ottenere maggior nitidezza, contrasto e chiarezza. Grazie a questa tecnologia, i contenuti – dai film originariamente realizzati in HD alle foto di famiglia sgranate – appariranno più nitidi su un display 4K.

Telecomando vocale Alexa Pro: funzione ‘Trova il mio telecomando’, pulsanti personalizzabili e retroilluminazione

Per i clienti che desiderano utilizzarlo, il telecomando vocale Alexa Pro è stato pensato per aiutarli a passare più tempo allo streaming piuttosto che alla ricerca del telecomando. Grazie alla nuova funzione di ricerca del telecomando basta dire semplicemente “Alexa, trova il mio telecomando” o usare il pulsante Remote Finder dedicato nell’app Fire TV e l’altoparlante integrato nel telecomando Alexa Pro emetterà un suono per attirare la tua attenzione.

Due nuovi pulsanti personalizzabili rendono più semplice e veloce l’accesso ai contenuti preferiti e ai comandi di Alexa. È possibile personalizzare il telecomando programmando questi pulsanti per creare scorciatoie a portata di un click alle app preferite, ai canali e a tutto ciò che Alexa è in grado di fare: ad esempio, si può scegliere di programmare un pulsante in modo che Alexa abbassi le luci, controlli il meteo o avvii la routine della serata film. Il telecomando vocale Alexa Pro include anche una retroilluminazione attivata dal movimento, che illumina automaticamente i pulsanti quando viene sollevato in ambienti con poca luce.

Il telecomando vocale Alexa Pro è compatibile con la maggior parte dei lettori multimediali Fire TV, con diverse TV, soundbar e ricevitori A/V.

Accessibile e sostenibile

Fire TV Cube supporta lo streaming audio per gli apparecchi acustici (ASHA), consentendo ai clienti di collegare direttamente gli apparecchi acustici Bluetooth compatibili. Sia il dispositivo che l’imballaggio di Fire TV Cube e del telecomando vocale Alexa Pro sono stati progettati all’insegna della sostenibilità. Nell’ambito dell’impegno di Amazon a preservare la natura, Fire TV Cube e il telecomando vocale Alexa Pro sono certificati con il badge Climate Pledge Friendly, ottenendo le certificazioni Reducing CO2 del Carbon Trust, che dimostrano una riduzione dell’impronta di carbonio di anno in anno. Per ottenere questo risultato, entrambi i prodotti sono stati realizzati con materiali più sostenibili e sono state implementate modifiche al design per ridurre il consumo energetico complessivo nel loro ciclo di vita. Inoltre, il 99% dell’imballaggio di Fire TV Cube e il 96% di quello del telecomando vocale Alexa Pro sono realizzati con materiali a base di fibre di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclate.

L’esperienza Fire TV disponibile anche su Echo Show 15

Grazie al display immersivo e al supporto per lostreaming video 1080p, Echo Show 15 è perfetto per diventare la TV smart della cucina. La maggior parte delle famiglie già utilizza Echo Show 15 per guardare video e, prossimamente, su Echo Show 15 sarà disponibile anche Fire TV. Con questo aggiornamento gratuito,i clienti di Echo Show 15 saranno in grado di accedere ai contenuti streaming offerti da Fire TV, tra cui Prime Video, Netflix, Disney+ e altre piattaforme online.Con il nuovo widget Fire TV, si potranno visualizzare le scorciatoie per le app di streaming utilizzate di recente, gli ultimi contenuti guardati o la propria lista di programmi da vedere. Per scorrere le opzioni d’intrattenimento su Fire TV, si potrà toccare lo schermo, utilizzare il telecomando virtuale personalizzato o associare un telecomando Fire TVTelecomando Vocale Alexa (3ª generazione). L’esperienza Fire TV sarà disponibile su Echo Show 15 prossimamente.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Fire TV Cube è disponibile da oggi per il pre-ordine al prezzo di 159,99 euro suwww.amazon.it/firetvcube.

Il telecomando vocale Alexa Pro è da oggi disponibile per il pre-ordine al prezzo di 39,99 euro. Per sapere quali dispositivi Fire TV sono compatibili con il nuovo telecomando vocale Alexa Pro, è possibile consultarewww.amazon.it/ telecomandovocaleAlexaPro .

