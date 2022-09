Man of Medan e Little Hope - aggiornamento gratuito sulle Console Next-Gen

Man of Medan e Little Hope hanno ottenuto un aggiornamento gratuito, già scaricabile dagli store digitali per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Man of Medan è il titolo che ha dato il via alla serie di The Dark Pictures Anthology, seguito a breve proprio daLittle Hope. I due giochi hanno segnato l'inizio della serie con alcuni racconti terrificanti presi dalla raccolta di storie del Curatore. Da oggi tutti i possessori di uno o entrambi i titoli potranno scaricare un aggiornamento gratuito che migliorerà vari aspetti del gioco offrendo un'esperienza ancora più coinvolgente.

L'aggiornamento gratuito per le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC diMan of Medan e Little Hope include:

Nuove impostazioni di difficoltà e avvisi QTE

Interfaccia e interazioni migliorate

Grafica delle moralità e trigger degli eventi aggiornati

Una maggiore velocità della camminata

Maggiori opzioni di accessibilità, tra cui la dimensione dei sottotitoli

Bonus aggiuntivo per Man of Medan: scopri un capitolo inedito, chiamato "Flooded", che introduce un nuovo gameplay e nuove morti al sorprendente finale del gioco.

Tutti i miglioramenti saranno disponibili anche ai giocatori delle console di nuova generazione, poiché oraMan of Medan e Little Hope sono stati aggiunti agli store digitali di PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Con questo aggiornamento e il lancio sulle piattaforme di nuova generazione, è il momento perfetto per rivisitare o scoprire per la prima volta questi due incredibili giochi prima del lancio di The Devil in Me, il finale della Stagione Uno diThe Dark Pictures Anthology, il cui lancio è previsto per il 18 novembre 2022.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/wLcZYnQZLD8

The Dark Pictures Anthology è una serie di giochi horror cinematograficamente intensi, indipendenti e ramificati, progettata per offrire periodicamente una nuova esperienza di gioco terrificante. Ogni gioco è indipendente e includerà una nuova storia e ambientazione, oltre a un nuovo cast di personaggi.





Altre News per: medanlittlehopeaggiornamentogratuitosulleconsole