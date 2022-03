Farming Simulator 22 - Il DLC Precision Farming – disponibile da aprile

Farming Simulator 22 si arricchirà presto con una nuova vasta gamma di tecnologie di precisione, tutte contenute in un nuovo DLC gratuito.

Avviato nel 2020 da John Deere e fondato da EIT Food, leader in Europa dell’iniziativa Food Innovation, il DLC gratuitoPrecision Farming per PC e console verrà rilasciato dall’editore e sviluppatore GIANTS Software il prossimo 19 aprile. il DLC introduce nuovi sensori per le colture, un sistema di punteggio basato sull’ambiente e altre caratteristiche di approfondimento del gioco.

Nuovi miglioramenti nelle meccaniche e nelle caratteristiche di gioco

Focalizzandosi sulla riduzione dell’impatto ambientale nell’agricoltura, il DLC Precision Farming aggiungerà sensori per le colture e nuove tecniche di semina e perforazione, controlli variabili delle infestanti, così come il dosaggio variabile di fertilizzanti organici.Il nuovo punteggio ambientale aiuterà i giocatori ad incrementare la sostenibilità delle aziende agricole e la resa delle colture attraverso la scelta di una tecnologia intelligente disponibile con il DLC.

Tutto questo si aggiunge alle caratteristiche della versione iniziale rilasciata per Farming Simulator 19, che gettò le basi del gioco attuale introducendo le tipologie di terreno, la campionatura del suolo, la fertilizzazione dei terreni a tasso variabile e l’analisi economica. Torneranno anche caratteristiche già esistenti ulteriormente migliorate: ad esempio, i giocatori avranno la possibilità di ricevere delle mappe del suolo da un fornitore di servizi in cambio di un compenso, risparmiando tempo rispetto a raccogliere dei campioni di suolo autonomamente.

Un progetto finanziato dalla Unione Europea

Scaricata più di un milione di volte, la prima versione del DLC Precision Farming per Farming Simulator 19 si è così rivelata di grande successo. Il progetto fondato da EIT Food ha lo scopo di far conoscere la tecnologia sostenibile in ambito agricolo. Aggiungere Precision Farming a Farming Simulator, il videogame diventato un fenomeno globale è solo uno dei tanti obiettivi di EIT per aumentare la consapevolezza.

“Siamo fieri di essere una parte attiva di questo importante progetto”, dichiara Thomas Frey, Direttore Creativo di GIANTS Software. “Con Farming Simulator 22 che si è imposto come la più completa simulazione agricola di sempre e che è stato acquistato da più di tre milioni di utenti dal lancio, abbiamo l’ambizioso obiettivo di promuovere non solo in modo effettivo la tecnologia sostenibile alla base dell’agricoltura di precisione, ma vogliamo fornire una maggiore profondità di gioco alla nostra fan base così coinvolta e attenta.”

