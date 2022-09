F1 22 RICEVE L'ULTIMO AGGIORNAMENTO

EA SPORTS F1 22 CON L'ULTIMO AGGIORNAMENTO UNA SPECIALE LIVREA MCLAREN E NUOVE VALUTAZIONI DEI PILOTI





La livrea McLaren Racing Future Mode, a tempo limitato, è in arrivo in F1® 22 dall'11 ottobre.

L'aggiornamento delle valutazioni dei piloti in gioco vede Max Verstappen salire a 96 punti nella classifica generale

Codemasters ed Electronic Arts continuano a fornire ai giocatori di EA SPORTS F1 22 oggetti speciali che riflettono la stagione di Formula 1, come la prossima livrea McLaren Racing, progettata per essere utilizzata nei Gran Premi di Singapore e del Giappone. La livrea speciale Future Mode, gratuita per tutti i giocatori a partire dall'11 ottobre come parte del pacchetto scaricabile all'interno del Podium Pass Series 3, sostituirà la livrea McLaren Racing standard nel gioco per un mese.

La Future Mode si ispira ai paesaggi futuristici e innovativi di Singapore e del Giappone. Lo stile grafico 3D presenta una tavolozza luminosa e variegata di colori al neon. Dopo la sua presenza a tempo limitato, i giocatori potranno scaricare gratuitamente* la nuova livrea McLaren e utilizzarla sull’auto nel gioco. La nuova livrea sarà utilizzata anche dal McLaren Shadow Team nella F1 Esports Series dal 12 al 14 ottobre.

"Siamo entusiasti di collaborare con McLaren Racing e di offrire un'altra livrea speciale a tempo limitato", ha dichiarato Paul Jeal, Snr Director F1 Franchise di Codemasters. "Sappiamo quanto i nostri giocatori amino le livree uniche e la Future Mode non farà eccezione".

Sulla base dell'autenticità, ieri lo studio ha rilasciato il secondo aggiornamento delle valutazioni dei piloti in collaborazione con gli esperti di Formula 1 David Croft, Alex Jacques e Anthony Davidson per riflettere meglio le prestazioni individuali fino alla FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D'ITALIA 2022 inclusa. Grazie al dominio di Max Verstappen, la sua valutazione complessiva sale a 96, con due punti di vantaggio sul rivale più vicino. Le migliori prestazioni in pista di Zhou Guanyu non sono passate inosservate e ora il suo rating è di otto punti superiore a quello del giorno del lancio.

