Dungeons & Dragons e due Set Introduttivi in arrivo

Dungeons & Dragons - 'L’oscurità oltre Stregolumen' e 'Il tesoro dei draghi di Fizban'stanno per giungere in Italia



L’oscurità oltre Stregolumen porta gli avventurieri dal Carnevale di Stregolumen a Prismeer, un dominio di gioia della Selva Fatata, ed è progettato per personaggi di livello 1–8. Questo manuale è corredato di una mappa poster che mostra il carnevale da un lato e Prismeer dall'altro.Scopri una miriade di nuovi draghi e altre creature! Apprendi tutto lo scibile sulle tane e sui tesori di ogni tipo di drago e come i tesori concentrino la magia che pervade i draghi e li colleghino alla miriade di mondi del Piano Materiale. Scopri tutto quello che c'è da sapere sui mostri più iconici di D&D con l'aiuto di Fizban, il tuo consulente esperto di dragonidi!Sfortunatamente, Wizards of the Coast è una delle tante aziende colpite dai ritardi globali sulle spedizioni. Di conseguenza, l’edizione italiana di Draghi dell’Isola delle Tempeste subirà un leggero ritardo e sarà lanciata sul mercato martedì 18 ottobre, mentre La Maledizione di Strahd uscirà venerdì 25 novembre.Infine, ma non meno importante, Wizards of the Coast ha in programma di localizzare One D&D in tutte le lingue più parlate dai giocatori. Maggiori informazioni saranno condivise all’avvicinarsi del rilascio, nel 2024.

