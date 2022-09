OXENFREE è ora disponibile su Netflix

OXENFREE, IL Thriller Giallo soprannaturale di Night School Studio è ora disponibile su Netflix!

OXENFREE, il gioco di avventura incentrato sulla narrazione acclamato dalla critica e ideato da Night School Studio, è ora disponibile per gli abbonati Netflix su dispositivi iOS e Android, senza pubblicità o acquisti in-app. Il premiato titolo d'esordio dello studio ha conquistato critica e fin dalla sua prima uscita nel 2016, e continua a essere osannato dai giocatori per l'originalità, il sistema di dialoghi naturali, la forte componente narrativa, i personaggi facili da amare e la grafica accattivante.

Questa incarnazione di OXENFREE offre versioni localizzate richieste da tempo e ora disponibili esclusivamente in questa uscita su Netflix. All'esordio, i sottotitoli del videogioco saranno disponibili in più di 30 lingue: arabo, cinese (semplificato), cinese (tradizionale), croato, ceco, danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesco, greco, ebraico, ungherese, indonesiano, italiano, giapponese, coreano, malese, norvegese, polacco, portoghese (Brasile), portoghese (Portogallo), rumeno, russo, spagnolo (America Latina), spagnolo (castigliano), svedese, turco, ucraino e vietnamita.

In OXENFREE, i giocatori si calano nei panni di Alex, un'adolescente brillante e ribelle che porta il suo nuovo fratellastro Jonas a una festa su Edwards Island, una vecchia isola militare abbandonata. La notte prende una piega terrificante quando il gruppo di amici apre per sbaglio un portale misterioso legato al passato criptico dell'isola. I giocatori determinano tutti gli aspetti della storia di Alex, mentre esplorano Edwards Island tramite scelte di dialogo cruciali. Ciò che si cela proprio sotto l'incantevole patina dell'Isola di Edwards cambierà per sempre il futuro e il passato.

"OXENFREEè un gioco adorato da tanti appassionati e l'uscita su Netflix è un'occasione entusiasmante di presentare la storia di Alex a un pubblico ancora più vasto, magari anche qualcuno che non avrebbe mai pensato di amare i videogiochi", dice Sean Krankel, cofondatore e direttore di Night School Studio. "Essendo uno studio di Netflix Games, abbiamo il sostegno migliore per presentare OXENFREE di NETFLIX a un pubblico globale. La nostra community ha richiesto da tempo i sottotitoli in altre lingue e questa versione di OXENFREEdi NETFLIX offre veramente l'esperienza narrativa migliore ai giocatori di tutto il mondo nella loro lingua locale".

Scarica OXENFREE di NETFLIX per dispositivi mobili da netflix.com/oxenfree. Per gli abbonati che si trovano alla prima esperienza con i videogiochi di Netflix, l'app di Netflix può essere scaricata da Google Play e dall'App Store. Altre informazioni su come scaricare giochi su Netflix sono disponibili qui.

I prodotti OXENFREE per i fan possono essere acquistati su Netflix.shop, dove è disponibile la collezione esclusiva nella quale spicca un'illustrazione dell'artista e designer di creature horror Trevor Henderson. L'anno scorso è stata presentata la misteriosa anteprima di Project 8149, una collaborazione di iam8bit e Night School Studio con il compositore della colonna sonora di OXENFREE scntfc per proporre una nuova uscita della colonna sonora su vinile con elementi artistici nuovi e colori in edizione limitata. Per pre-ordinare visitate iam8bit.com.

Per scoprire di più su OXENFREE di Night School Studio e sull'atteso sequel OXENFREE II: Lost Signals, che ha ricevuto una menzione speciale della giuria al Tribeca Festival del 2022, visita il sito ufficiale nightschoolstudio. com

