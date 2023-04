OXENFREE II: Lost Signals uscirà a luglio

Durante il Nintendo Indie World Showcase di oggi, Night School, Game Studio di Netflix, ha annunciato che OXENFREE II: Lost Signals, l’attesissimo sequel dell’acclamato thriller sovrannaturale OXENFREE, sarà disponibile dal 12 luglio su Nintendo Switch, PlayStation5/4, PC e Mac via STEAM e su Netflix. Ambientato cinque anni dopo gli eventi narrati nel primo titolo, ancora oggi celebrato per l’avvincente trama, gli indimenticabili protagonisti e l’accattivante stile artistico, OXENFREE II: Lost Signals farà vivere ai giocatori un'inedita avventura narrativa caratterizzata da cast e storia originali.







Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=c7AJBSII0Q8





Con OXENFREE II: Lost Signals abbiamo voluto attingere all'essenza e al mondo che hanno reso il gioco originale così speciale, immergendo al contempo i giocatori in una storia completamente nuova con una posta in gioco ancora più alta", ha dichiarato Sean Krankel, co-founder and studio director at Night School. "Questo gioco è frutto di duro lavoro e molto amore e non vediamo l'ora che i giocatori si calino nei panni di Riley, plasmandola attraverso scelte che cambieranno la sua vita e sfide sovrannaturali che minacciano di distruggere il suo futuro".



OXENFREE II: Lost Signals vede come protagonista Riley Poverly, una ricercatrice ambientale che torna nella sua città natale, Camena, per indagare su frequenze radio anomale che causano disturbi alle apparecchiature elettroniche. Ben presto Riley scoprirà una lunga storia di avvenimenti spettrali nella vicina Edwards Island e rimarrà invischiata in uno spaventoso mistero sovrannaturale. Caratterizzato dal sistema di dialogo tipico di Night School, OXENFREE II: Lost Signals accompagna i giocatori in un nuovo viaggio in cui potranno plasmare la propria esperienza in modi del tutto inaspettati.







OXENFREE II: Lost Signals sarà disponibile dal 12 luglio su Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, PC e Mac via STEAM al prezzo consigliato di €19,99 (Switch, STEAM), €23,99 (PlayStation). Il gioco sarà lanciato anche sui dispositivi mobile via Netflix e sarà incluso in tutti gli abbonamenti senza pubblicità, costi aggiuntivi o acquisti in-app.



