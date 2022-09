L’11 e il 12 ottobre arrivano le Offerte esclusive Prime di Amazon

Amazon annuncia le Offerte esclusive Prime, un nuovo evento di shopping globale della durata di due giorni, dedicato esclusivamente ai clienti Prime. Le offerte inizieranno a mezzanotte dell’11 ottobre e dureranno fino al 12 ottobrein 15 Paesi:Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo,Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

I clienti Amazon Prime potranno così inaugurare la stagione dello shopping natalizio con centinaia di migliaia di offerte. Il nuovo evento di 48 ore garantisce ai clienti Prime l’accesso anticipato alle offerte natalizie dei migliori marchi, come Samsung e Miele, e la possibilità di acquistare una selezione di prodotti di Oral-B, iRobot, GHD e molti altri. Le offerte saranno disponibili in moltissime categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.

“In Amazon siamo sempre alla ricerca di nuove idee per offrire ancora più valore ai nostri clienti Prime e le Offerte esclusive Prime sono un’ulteriore occasione per dare accesso ai nostri clienti a grandi risparmi sui prodotti dei brand che amano di più” ha dichiarato Claudio Marchese, EU Product Manager Amazon Prime. “Dai prodotti per la cura della casa alla moda, spaziando per il beauty e l’elettronica, i clienti Prime potranno trovare un’ampia selezione di offerte e accedere, ancora una volta, solo al meglio dello shopping.”

Inizia a risparmiare ora

I clienti Amazon Prime non devono aspettare per accedere alle offerte e ai benefici di Amazon Prime: possono iscriversi ad Amazon Prime e beneficiare di un periodo di uso gratuito di 30 giorni su amazon.it/prime, avendo così la possibilità di accedere all’evento di offerte.

Inizia la prova gratuita di Amazon Music Unlimited

I clienti Prime che non hanno mai usufruito di Amazon Music Unlimited potranno beneficiare di quattro mesi di uso gratuito e godere così dell’accesso ad oltre 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Al termine del periodo d’uso gratuito, Amazon Music Unlimited passa automaticamente a €9,99 al mese ed è possibile cancellare il rinnovo automatico dell’abbonamento in ogni momento. I clienti che invece non sono iscritti ad Amazon Prime e che non hanno mai usufruito di Amazon Music Unlimited possono beneficiare di tre mesi di uso gratuito di Amazon Music Unlimited, decorsi i quali l’abbonamento passa automaticamente a €9,99 al mese con possibilità di cancellazione del rinnovo automatico in ogni momento. L’offerta è disponibile dal 26 settembre al 12 ottobre 2022. Per maggiori informazioni, è possibile consultare leCondizioni Generali d’Uso di Amazon Music.

Tutti i benefici di Amazon Prime, ma a metà prezzo per gli studenti

Amazon offre agli studenti universitari la possibilità di abbonarsi ad Amazon Prime ad un prezzo scontato, ma usufruendo di tutti i vantaggi di Amazon Prime, per rendere la sua ampia selezione di prodotti e le opportunità di risparmio ancora più accessibili. Prime Student è disponibile a soli 2,49€ al mese o 24,95€ all’anno. Gli studenti che non hanno ancora provato Prime Student possono iscriversi e usufruire di 90 giorni di senza costi aggiuntivi (sponsorizzato da Microsoft Surface) su amazon.it/joinstudent.

Maggiori informazioni disponibili su www.amazon.it/earlyaccess

