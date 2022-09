La Juventus registra la più grande perdita finanziaria nella storia del club: -254,3 milioni di euro

Sembra non trovare pace la situazione della Juventus. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico.

Il club di Serie A non è riuscito a sollevare alcun trofeo la scorsa stagione ed è stato eliminato dalla Champions League molto prima del previsto.

Questo fallimento sportivo, unito alle devastazioni economiche subite durante la pandemia, ha fatto registrare al club torinese la più grande perdita finanziaria della sua storia.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club di proprietà della famiglia Agnelli ha accumulato nell'ultimo anno perdite per 254,3 milioni di euro, subendo la crisi economica più dura degli ultimi 100 anni.

I numeri sono ancora meno incoraggianti se si considera che si tratta della quinta stagione consecutiva in rosso per la Juventus.

Il club ha avuto un saldo di -19 milioni di euro nella stagione 2017/18, -40 milioni di euro nel 2018/19, -90 milioni di euro nel 2019/20 e -210 milioni di euro nel 2020/21, anche a causa della totale assenza di tifosi negli stadi. Tuttavia, l'ultimo disavanzo è il peggior risultato finanziario del lotto.

Allegri potrebbe restare in carica per la crisi della Juventus

La delicata situazione economica del club torinese giustificherebbe la continuità di Massimiliano Allegri , nonostante i pessimi risultati della scorsa stagione e l'inizio disastroso di quello in corso, dove la squadra ha appena due vittorie in nove partite in tutte le competizioni.

