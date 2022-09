Milano Fashion Week 2022: Motorola celebra il connubio tecnologia e moda al Very Peri Party

Motorola sceglie la cornice della settimana della moda di Milano per celebrare il connubio tra tecnologia e moda e il ruolo sempre più preponderante dello smartphone quale non solo strumento imprescindibile di connessione con il mondo, ma anche accessorio di tendenza connotato dal design, capace di unire e trasformare le persone e l’ambiente che li circonda.

Ieri sera, venerdì 23 settembre, pressoSpazio Lenovo, prestigioso flagship store nella centralissima Corso Matteotti, si è tenuto ilVery Peri Party, evento esclusivo a tema very peri, colore PANTONE dell’anno 2022, ispirato alla partnership pluriennale recentemente annunciata tra il brand Motorola che da sempre è in prima linea nell’'innovazione nel settore tecnologico e del mobile e PANTONE, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo capace di dettare le tendenze nella selezione dei colori.

Il party ha visto avvicendarsi alla consolele dj Danisol e Maria Campadel, e la partecipazione, tra gli altri, di Elenoire Casalegno, Helen Hidding, Tommaso Zorzi e l’influencer Ludovica Pagani, ambassador del brand, la tik tokerMarta Di Muro e il content creator Giulio Pugliese, contribuendo ad animare la scena milanese nella più importante settimana per il mondo fashion.

“Siamo felici di aver organizzato il Very Peri Party in un contesto importante come quello della settimana della moda di Milano per dare valore al legame che ha Motorola con il fashion e il design, testimoniato anche dalla partnership con PANTONE” affermaGiorgia Bulgarella Marketing Manager di Motorola Italia “con loro non vediamo l’ora di creare nuovi progetti ispirando e coinvolgendo la community dei creator digitali e tutti gli utenti appassionati di design e sempre attenti alle tendenze, per i quali lo smartphone è la combinazione di performance e coolness”

Lo Spazio Lenovo, che è anche coworking, bistrot e sede di eventi, ha offerto un’esperienza immersiva very peri, tra luci, suggestioni digitali fino alle drink experience, grazie alla speciale performance dello Chef Davide Oldani, impegnato nella creazione di un cocktail a tema very peri.

