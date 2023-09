Fashion Week Milano 2023: Paola Di Benedetto al Centro dell'Attualità

In questi giorni intensi di Fashion Week a Milano, il capoluogo lombardo è in fermento con la presenza di numerosi volti noti, sia italiani che internazionali. Jessica Chastain, ospite d'onore all'after party di Gucci, ha fatto ballare al ritmo di "Mon Amour" di Annalisa. Ma non è stata l'unica celebrità ad animare le strade milanesi, poiché persino Anna Wintour è stata immortalata mentre si intratteneva al telefono.

Tra i protagonisti italiani, spicca anche Paola Di Benedetto, che ha recentemente attirato l'attenzione degli autisti milanesi. Circondata dai fotografi, la giovane star si è fermata nel bel mezzo della strada per concedere alcune pose fotografiche.

Questa inusuale pausa fotografica ha scatenato una reazione inaspettata: un clacson suonato da un autista che cercava di proseguire la sua strada, mentre un fotografo ha esclamato: "Calma, eh". In risposta, Paola si è prontamente spostata, rimanendo sulla strada ma permettendo alle auto di passare.

In modo scherzoso, Paola Di Benedetto ha commentato la situazione dicendo: "Mi stava investendo, oh". La sua reazione ha suscitato diverse reazioni, con alcuni che hanno condiviso la sua risata e altri che l'hanno criticata aspramente per essersi messa in pericolo in mezzo al traffico.

