Ballando con le stelle 2022 : concorrenti e giuria show di Rai1

Tutto pronto per Ballando con le stelle, il talento guidato da Milly Carlucci che mette alla prova il ritmo di personaggi famosi pronti a scendere in pista. Il cast è ora ufficiale, così come la data di partenza. Nessuna variazione per quanto riguarda i giudici, novità interessanti nell'elenco dei concorrenti provenienti da diversi settori dello spettacolo, dello sport, del giornalismo. Lo spettacolo di danza partirà sabato 8 ottobre su Rai 1 a partire dalle 21:30. La padrona di casa sarà Milly Carlucci affiancata come sempre da Paolo Belli e dalla sua band.

Confermati per questa edizione di Ballando con le stelle anche Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Interessante notare come Lucarelli si ritroverà a dover giudicare il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, tra i concorrenti di questa edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena.

Nella giuria speciale tornerà Alberto Matano, ma non Roberta Bruzzone che ha annunciato di aver lasciato il programma per altri impegni professionali. Non è stato ancora annunciato chi prenderà il posto della criminologa, o se, infatti, qualcuno verrà a sostituirla. Quanto alla giuria popolare confermata affiancata da Rossella Erra

Ecco i nomi ufficializzati tra cui anche Giampiero Mughini, da poco condannato per diffamazione contro Selvaggia Lucarelli con cui già si immaginano scintille.

Iva Zanicchi (cantante, 82 anni)

Alex Di Giorgio (nuotatore, 32 anni)

Gabriel Garko (attore, 50 anni)

Enrico Montesano (attore, 77 anni)

Paola Barale (conduttrice, 55 anni)

Marta Flavi (conduttrice, 71 anni)

Luisella Costamagna (giornalista, 53 anni)

Giampiero Mughini (giornalista, 81)

Rosanna Banfi (attrice, 59 anni)

Dario Cassini (comico, 55 anni)

Ema Stokholma (conduttrice, 38 anni)

Alessandro Egger (modello, 30 anni)

Lorenzo Biagiarelli (Chef, 32 anni).

Ogni concorrente affronterà il suo percorso con un ballerino professionista:

Alessandro Egger con Tove Villfor

Alex di Giorgio con Moreno Porcu

Dario Cassini con Lucrezia Lando

Ema Stokholma con Angelo Madonia

Enrico Montesano con Alessandra Tripoli

Gabriel Garko con Giada Lini

Giampiero Mughini con Veera Kinnunen

Iva Zanicchi con Samuel Peron

Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina

Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca

Marta Flavi con Simone Arena

Paola Barale con Roly Maden

Rosanna Banfi con Simone Casula

