Hearthstone - Il Mini-set La Fauce è Uguale per Tutti

Ordine in aula! Dopo gli eventi di Assassinio al Castello di Nathria, Sylvanas viene accusata di aver commesso dei crimini e viene interrogata sul banco dei testimoni nella prigione di Torgast. Nel Mini-set La Fauce è Uguale per Tutti da 35 nuove carte, nessuno è colpevole o innocente fino a prova contraria, e sta ai giocatori analizzare le testimonianze. Inoltre, ci sarà una nuova zona di Mercenari e un tema cosmetico da far venire l'acquolina in bocca: Ai Fornelli.

MINI-SET DORATO: LA FAUCE È UGUALE PER TUTTI

Il Mini-set La Fauce è Uguale per Tutti, composto da 35 nuove carte collezionabili, verrà pubblicato il 27 settembre.

4 nuove carte Leggendarie, inclusi il Carceriere e Sylvanas l'Accusata, entrambi potenti servitori da accompagnare ad altre carte a tema, per esempio le varie accuse, e Processo Regolare (Druido).

Le carte di La Fauce è Uguale per Tutti saranno ottenibili nelle buste di Assassinio al Castello di Nathria o acquistando l'intero Mini-set normale per 2.000 Oro o 1.500 Pietre Runiche. La versione Dorata può essere acquistata con 69,99 $ o 7.000 Pietre Runiche.

NUOVI MERCENARI, ZONE E TAGLIE

14 nuovi Mercenari, da scoprire e potenziare, disponibili nelle buste di Mercenari.

Una nuova zona misteriosa e ricca di atmosfera da esplorare.

Completa 19 nuove taglie in tre zone per ottenere ricche ricompense lungo la strada.

NUOVI OGGETTI COSMETICI: PACCHETTO AI FORNELLI

Aggiungi un po' di sapore e raffinatezza alle tue partite con un nuovo set di oggetti cosmetici a tema culinario! Guarda Reno mentre si fa strada in cucina, abbuffarti di snack con Anduin, assaggia gli strani intrugli al forno ideati dalla mente di Brann, e molto altro ancora! Questi deliziosi oggetti cosmetici aggiungeranno sapore a qualsiasi partita.

Il Mini-set La Fauce è Uguale per Tutti, in uscita in tutto il mondo il 27 settembre, include 35 nuove carte: 4 Leggendarie, 1 Epica, 14 Rare e 16 Comuni.

