GTA online: Dinka Kanjo SJ e Postlude ora disponibili

Come chi arriva a Los Santos armato solo di ambizione e di una morale inesistente, la Dinka Kanjo SJ è un’auto che va dalle stalle alle stelle ed è perfetta per dimostrare a tutti che ti sei fatto da solo.



Nelle autofficine e negli autoraduni di San Andreas, un gruppo di artigiani sono uniti dalla loro passione per il design squadrato e i tettucci rigidi. Fai sentire la tua voce con l'outsider del design automobilistico giapponese anni ‘80, la Dinka Postlude.



La Dinka Kanjo SJ e la Dinka Postlude sono profondamente personalizzabili e sono disponibili ora da Southern San Andreas Super Autos.



Bonus di Los Santos Tuners



Se vuoi guadagnarti da vivere onestamente continuando a sporcarti le mani di grasso, questa settimana puoi acquistare un'autofficina con lo sconto del 40%. Lo stesso sconto è disponibile per modifiche e migliorie per l'autofficina. Completa i lavori per i clienti dell'autofficina seguendo le loro istruzioni o facendo di testa tua per ottenere ricompense doppie fino al 28 settembre.



Quando avrai dimostrato le tue capacità alla guida, infrangendo la legge e completando i finali dei contratti dell'autofficina otterrai GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.



Reputazione dell’Autoraduno di LS tripla su tutte le gare dell'Autoraduno di LS



Il rombo del motore ti fa venire un brivido lungo la schiena? Entra nella scena delle corse clandestine di Southern San Andreas partecipando all'Autoraduno di LS (questa settimana Mimi non richiede il costo di iscrizione) e facendoti le ossa con le gare dell'Autoraduno di LS per ottenere punti reputazione tripli.





GTA$ e RP doppi nelle prove a tempo



Oltre i confini dell'Autoraduno di LS, tutte le prove a tempo forniscono ricompense doppie per questa settimana.



Carabina d’ordinanza ora da Ammu-Nation



Chi preferisce separarsi dal vile denaro invece di andare alla ricerca dei componenti della carabina d’ordinanza nelle scene del crimine dell'LSPD, ora può recarsi da Ammu-Nation per acquistare la nuova arma di servizio.



GTA$ e RP doppi nei deathmatch



Un pizzico di competizione spietata non ha mai fatto male a nessuno, o quantomeno a nessun conto in banca. Partecipa ai deathmatch creati da Rockstar per ottenere ricompense doppie per tutta la settimana.



GTA$ e RP doppi su Guerra territoriale



Come suggerisce il nome stesso, ci sarà da combattere in Guerra territoriale, ma almeno potrai indossare una bella tuta fosforescente al neon. Conquista il territorio e ferma chiunque provi a togliertelo per ottenere GTA$ e RP doppi fino al 28 settembre.



Autosalone di Simeon



Visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per vedere da vicino i seguenti veicoli, fargli fare un giro in strada o acquistarli direttamente da Simeon:



La Annis Euros (con il 40% di sconto) blu classico con la livrea Strisce Arrow

La nuova Imponte Phoenix argento ghisa classico

La Bravado Gauntlet Classic verde oliva metallizzato con livrea 445 bianca

La Declasse Vamos personalizzata arancione perla e livrea Sara sicuro?

La Karin Previon nero opaco con livrea Stance Andreas alternativa



Autosalone Luxury Autos



Fermati davanti alla vetrina dell'autosalone Luxury Autos di fronte ai Record A Studios per scoprire le offerte di questa settimana: una Enus Jubilee bianco ghiaccio metallizzato con livrea Graffiti e la Grotti Itali RSX d’importazione (con sconto del 30%) colore argento classico con livrea Aerodinamico. Puoi comprarne una o entrambe.



Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Coil Cyclone



Se questa settimana la tua buona stella dovesse portarti nell'atrio del Casinò e Resort Diamond, non perdere tempo e gira la ruota fortunata. Potresti vincere la Coil Cyclone.



Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Vapid Flash GT



I membri dell'Autoraduno di LS che si fanno strada tra piloti, poliziotti e traffico per arrivare ai primi 3 posti nella serie di inseguimenti per tre giorni di fila vinceranno la Vapid Flash GT.



Prova la Vapid GB200, l'Obey Tailgater S e la Karin Futo GTX



L'area di prova dell'Autoraduno fa fare un giro sulla Vapid GB200, sull'Obey Tailgater S e sulla Karin Futo GTX a tutti i piloti interessati.



SCONTI



Vai in uno degli Ammu-Nation della città per acquistare la carabina d’ordinanza (l'arma di servizio dell'LSPD) e sfrutta munizioni, caricatori estesi e silenziatori gratuiti.



Questa settimana, gli operatori possono potenziare la loro Agenzia con uno sconto del 50% sull'armeria.



Karin 190z – 50% di sconto

Karin Sultan RS Classic – 40% di sconto

Dinka RT3000 – 40% di sconto

Vapid GB200 – 40% di sconto

Albany Manana custom – 40% di sconto

Karin Futo GTX – 40% di sconto

Vapid Clique – 40% di sconto

Annis Euros – 40% di sconto

Obey Tailgater S – 30% di sconto

Grotti Itali RSX – 30% di sconto



