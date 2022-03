GTA V e GTA Online disponibili su PlayStation 5 e Xbox X|S

Bentornati a Los Santos. Godetevi Grand Theft Auto V eGTA Online, due successi incredibili, sulle console di ultima generazione. Ora disponibili su PlayStation 5 e Xbox Series X|S tramite lo store della console PlayStation 5 e Microsoft Store con una serie di miglioramenti per tutti i giocatori.

Esplora Los Santos e Blaine County nel dettaglio con miglioramenti senza precedenti, tra cui:

Grafica mozzafiato

Fedeltà e prestazioni migliorate grazie a tre nuove modalità grafiche per personalizzare l'esperienza di gioco che arrivano fino alla risoluzione in 4K, un frame rate che può raggiungere i 60 frame al secondo, opzioni HDR, ray tracing, qualità delle texture migliorate e altro ancora.

Caricamenti più veloci

Accesso più rapido all’azione nel mondo di Los Santos grazie ai tempi di caricamento estremamente ridotti.

Comandi immersivi

Avverti nuovi livelli di reattività grazie al feedback aptico e alla resistenza dinamica dei grilletti adattivi del controller wireless DualSense su PlayStation 5, come danni direzionali, effetti atmosferici, strade irregolari, esplosioni e molto altro.

Audio 3D

Ascolta i suoni del mondo di gioco con una precisione assoluta: il rombo del motore di una supercar rubata, il fragore dei colpi di arma da fuoco, il frastuono di un elicottero sopra la tua testa e altro ancora.

Inoltre, scopri i miglioramenti apportati al mondo in continua evoluzione di GTA Online, in cui partirai nei panni di un semplice truffatore di strada fino a diventare re del tuo impero criminale.





Hao's Special Works

In esclusiva sulle console di ultima generazione, Hao ha acquisito l’officina dell'Autoraduno di LS per offrire il servizio di personalizzazione professionale di Hao’s Special Works. Per cominciare, sblocca Hao’s Special Works rispondendo alla chiamata di Hao e vincendo una prova a tempo a bordo di un veicolo HSW modificato ad alte prestazioni. Dopo aver sbloccato l’officina di Hao, potrai acquistare le modifiche HSW per i veicoli idonei e una nuova serie di migliorie, tra cui accelerazione eccezionale, verniciature Camaleonte e altro ancora.

A partire da oggi, i potenziamenti e le modifiche HSW sono disponibili perÜbermacht Sentinel XS, Shitzu Hakuchou Drag, Grotti Turismo Classic e Bravado Banshee. Da oggi saranno disponibili anche cinque nuovi veicoli in esclusiva per le console di ultima generazione:Coil Cyclone II, Karin S95, Imponte Arbiter GT, Pfister Astron custom e Pegassi Ignus armata. Tutti questi veicoli possono equipaggiare i potenziamenti e le modifiche HSW.

Inoltre, i giocatori che provengono da PS4 e Xbox One riceveranno gratis una nuova Karin S95 modificata da HSW, dopo aver sbloccato Hao's Special Works. Oltre a questo, i giocatori otterranno le verniciature Camaleonte viola scuro perla e rosso prismatico perla per tutti i veicoli idonei HSW, con la possibilità di equipaggiarne una gratuitamente.

Sfreccia nella nuova serie di gare HSW usando i veicoli appena modificati con i potenziamenti HSW. Ogni settimana, l'Autoraduno di LS mostrerà un nuovo veicolo di prova premium di Hao sul suo podio personale. I membri dell'Autoraduno di LS su PlayStation 5 e Xbox Series X|S potranno provare una selezione settimanale di veicoli idonei alle modifiche HSW e acquistarli subito, senza bisogno di andare sul sito del rivenditore.

Il primo veicolo di prova premium è una Bravado Banshee modificata da Hao's Special Works e dotata di una livrea unica. Le altre auto in pista capiranno subito dove l’hai fatta personalizzare! Dopo aver concluso la personalizzazione, potrai testarla nella nuova Prova a tempo HSW, una corsa folle tra East Vinewood e Vespucci Beach.

Selezione carriera

Chi inizia per la prima volta la sua avventura in GTA Online sulle console di ultima generazione potrà sfruttare la Selezione carriera che fornisce una serie di strumenti utili a chi si avvicina al mondo di GTA Online per trasformarsi da teppista di strada a signore del crimine. Scegli tra una delle quattro attività disponibili (dirigente, trafficante, manager di night club o biker) e scegli ciò che vuoi in una selezione di proprietà, veicoli di prestigio e armi per iniziare la tua impresa col piede giusto. La Selezione carriera è disponibile anche per chi vuole iniziare un'avventura in GTA Online con un nuovo personaggio.





Nuovo menu

Accedi immediatamente a tutto ciò che GTA Online ha da offrire dal menu principale, tra cui gli ultimissimi aggiornamenti. Tuffati subito in colpi, gare e modalità Competizione, tuffati direttamente in Freemode o scopri le offerte degli eventi settimanali come sconti, possibilità di guadagnare GTA$ doppi e altro.





Accesso a tutti gli aggiornamenti

Immergiti in più di 40 incredibili aggiornamenti con una varietà pazzesca, dalla caccia alle canzoni perdute di Dr. Dre con Franklin Clinton in The Contract all'overdose di gas di scarico di Los Santos Tuners; cimentati in colpi sulla lussureggiante isola tropicale di Cayo Perico e divertiti nei night club di After Hours e nel Casinò e Resort Diamond.

Avrai a tua disposizione una vasta gamma di gare, modalità, attività e spazi sociali da goderti in solitaria o con gli amici, tra cui night club, sale giochi, feste in attici meravigliosi, autoraduni e molto altro.





GTA Online: trasferimento profilo

I giocatori che hanno un account del Social Club di Rockstar Games possono trasferire il proprio profilo di GTA Online da PS4 o Xbox One a PS5 o Xbox Series X|S, trasferendo personaggi, GTA$, progressi, statistiche, veicoli, proprietà, armi, abbigliamento e attività create dal giocatore.*

I vecchi giocatori che trasferiranno il proprio profilo, riceveranno anche la nuova Karin S95 (convertita e modificata per gentile concessione di Hao's Special Works) oltre all'esclusivo Completo racing HSW noise freddo, la verniciatura Camaleonte viola scuro perla e rosso prismatico perla.

Basta caricare il gioco su una delle nuove console e, la prima volta che entrerai in GTA Online, avrai la possibilità di trasferire il tuo profilo di GTA Online. Puoi anche scegliere di trasferire il personaggio tramite l'opzione di trasferimento del profilo nella sezione Online del menu di pausa.

Attenzione: trasferendo il profilo di GTA Online, questo verrà rimosso dall'account PS4 o Xbox One a cui era associato, quindi dovrai crearne uno nuovo per continuare a giocare sulla piattaforma d'origine.

Puoi trasferire anche i progressi della modalità Storia caricando un salvataggio nel Social Club di Rockstar Games. Per ulteriori dettagli, visita il Supporto di Rockstar.

E altro

Oltre alle nuove verniciature Camaleonte per tutti i veicoli idonei su GTA Online, sono disponibili una serie di miglioramenti generali per i giocatori esperti come la possibilità di scegliere diversi tipi di sessione dall’opzione Trova nuova sessione.

Con l'intenzione di migliorare continuamente l'esperienza di GTA Online, abbiamo apportato delle correzioni per aumentare le ricompense fornite dalle missioni di vendita di Centauri e le entrate quotidiane dei night club su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Continueremo ad apportare ulteriori correzioni a tutte le versioni del gioco, oltre a bilanciare alcuni aspetti come i veicoli utilizzati più spesso nei combattimenti PvP. Continua a seguirci per altri dettagli.

Ricordati anche di visitare il sito rimodernato di Grand Theft Auto V e GTA Online, dove troverai le nostre guide su GTA Online, utilissime per chi si accinge a muovere i primi passi in questo mondo.





GTA Online è ora disponibile come titolo indipendente

Per la prima volta, GTA Online è disponibile anche come titolo indipendente per PS5 e Xbox Series X|S. GTA Online è disponibile gratuitamente solo su PS5 fino al 14 giugno 2022 e disponibile a prezzo scontato su Xbox Series X|S fino al 14 giugno 2022.

I giocatori che vogliono vivere le storie interconnesse di Franklin, Michael e Trevor hanno la possibilità di aggiornare in qualsiasi momento la modalità Storia di Grand Theft Auto V, che include la modalità Regista e l'Editor Rockstar. Scaricala ora dal PlayStation Store o da Microsoft Store.

*Per il trasferimento di GTA Online, i GTA$ acquistati possono essere trasferiti solo tra piattaforme della stessa famiglia (da PS4 a PS5, da Xbox One a Xbox Series X|S). Tutti i GTA$ guadagnati verranno trasferiti a prescindere dalla console.

