Sfrutta il potere del DLSS in Ghost of Tsushima: Director’s Cut e in Die By The Blade

Questa settimana nel mondo DLSS sono in arrivo nuovi giochi dotati della tecnologia RTX di NVIDIA. Dopo il lancio diHomeworld 3, questa settimana è all’insegna della spada.

Da oggi è possibile indossare il mantello di Jin Sakai per difendere la sua casa dagli invasori mongoli inGhost of Tsushima: Director's Cut - utilizzando l’extra boost di DLSS 3,DLAA e Reflex per acquisire la precisione di un samurai esperto.

E se proprio non potete aspettare, potete provareDie By The Blade oggi stesso. In questo gioco di combattimento 1v1, incentrato sulle armi e realizzato da Grindstone, Triple Hill Interactive e Toko Midori, vi basterà un solo colpo per chiudere la partita. Quindi, quando la lettura dei movimenti dell’avversario diventa cruciale, assicuratevi di poter seguire ogni finta giocando conDLSS 2.

Link rilevanti:

Ghost of Tsushima DLSS 3 Video:

https://www.youtube.com/watch? v=ZCpD-lbmT9k

Sono in arrivo altre integrazioni di DLSS per un'ampia gamma di giochi.