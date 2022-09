Logitech annuncia il microfono XLR Blue Sona e Litra Beam Desktop Key Light

Logitech annuncia nuove soluzioni per i Creator, il microfono XLR Blue Sona e Litra Beam Desktop Key Light



Blue Sona, un microfono dinamico attivo XLR per broadcast di qualità superiore, e Litra Beam, una luce LED premium per lo streaming, sono due nuove soluzioni di Logitech dedicate a migliorare la qualità dei contenuti dei creator.



Logitech For Creators, brand di Logitech dedicato a fornire soluzioni di livello professionale per content creator e streamer, svela oggi due nuovi prodotti. Logitech Blue Sona è un microfono dinamico XLR dotato di tecnologia ClearAmp che offre un'esperienza sonora di qualità superiore. Logitech Litra Beam è una desktop key light con tecnologia TrueSoft per modellare e dirigere la luce in modo da ottenere effetti luminosi di qualità professionale. Entrambe le soluzioni offrono ai creator tante nuove possibilità.

Cattura il suono con qualità broadcast grazie a Blue Sona, microfono dinamico attivo XLR



Blue Sona reinventa il microfono broadcast tradizionale per gli streamer e i creator di oggi. Portando la leggendaria qualità audio dei microfoni Blue a un livello superiore, Blue Sona combina una tecnologia avanzata e un design appositamente costruito per lo streaming di giochi, podcast e contenuti video di livello professionale.



"Blue Sona è stato progettato specificamente per i creator", ha dichiarato Soren Pedersen, senior product manager di Logitech For Creators. "Dal preamp incorporato all'elegante design, Blue Sona è differente da ogni altro microfono XLR presente sul mercato".



Blue Sona è dotato di tecnologia ClearAmp integrata, un'innovazione chiave che semplifica l'esperienza XLR fornendo un corposo plus in termini di decibel (oltre +25 dB), senza bisogno di un amplificatore microfonico esterno. Altre caratteristiche avanzate includono una capsula a doppio diaframma e uno schema di ripresa supercardioide, che si concentra sulla voce e al contempo mitiga i suoni dell'ambiente circostante escludendo le vibrazioni indesiderate, i clic dei tasti e i rumori di sottofondo. Queste prestazioni di livello professionale sono state realizzate con un design orientato ai creator, con un supporto girevole a 290 gradi per una completa libertà di posizionamento del microfono in qualsiasi configurazione desktop.



La connessione XLR si integra facilmente con le interfacce audio e i mixer esterni per perfezionare il sound. Elegante e versatile, Blue Sona è disponibile nelle opzioni di colore Graphite e Off-White e dispone di windscreen intercambiabili in Red e Graphite.

Forma e luce diretta con Litra Beam, una Desktop Key Light di livello premium



Litra Beam consente ai creator di utilizzare la luce per controllare l'aspetto e la percezione dei loro contenuti in modi del tutto nuovi. L'innovativo design del fascio di luce e il supporto da tavolo regolabile in tre direzioni, con altezza, inclinazione e rotazione, offrono un'infinita flessibilità di posizionamento per modellare e dirigere la luce. Per controllare i contenuti e creare facilmente le atmosfere e le tonalità richieste, potrete posizionare e regolare una o più Litra Beam nella vostra configurazione potendo scegliere tra una serie di tecniche professionali come Front, Split, Butterfly e Rembrandt.



"I contenuti digitali stanno diventando sempre più simili alla cinematografia", ha dichiarato Arnaud Perret-Gentil, senior global product lead di Logitech For Creators. "Abbiamo progettato Litra Beam per non limitarci a fornire una luce LED bilanciata, ma per consentire agli streamer e ai creator di modellare e dirigere questa luce per controllare l'atmosfera e le tonalità dei loro contenuti".



Prima o durante la stream, i creator potranno regolare con precisione la loro illuminazione con Litra Beam. I pulsanti sul retro del dispositivo consentono di accedere rapidamente a cinque impostazioni di luminosità e cinque di temperatura del colore (dal caldo lume di candela al blu freddo), oltre a una regolazione continua dell'intera gamma, da 2700K a 6500K. Per un controllo e una comodità ancora maggiori, Logitech offre anche l'applicazione desktop Logitech G HUB, che consente un'ulteriore flessibilità nella regolazione della luminosità in valori percentuali e della temperatura del colore in Kelvin, il controllo di una o più Litra Beam e la gestione dei preset di illuminazione. G HUB offre un controllo totale sulle apparecchiature streaming di Logitech, tra cui Litra Glow, i microfoni Blue Yeti e StreamCam, oltre ai prodotti da gaming di Logitech G, tutto in un'unica applicazione.



Litra Beam consente di ovviare alle sfide più comuni per gli streamer e i creator di oggi che cercano di migliorare i propri contenuti. La tecnologia proprietaria TrueSoft offre una luce LED bilanciata a spettro completo con una precisione cromatica di livello cinematografico per un aspetto naturale e radioso su tutte le tonalità della pelle. Il suo diffusore senza cornice irradia un'ampia luce per eliminare le ombre più dure ed è certificato come sicuro per lo streaming per tutto il giorno, superando anche le più severe linee guida dei test UL1. Inoltre, il suo design sottile e moderno, compatibile con le prese USB e AC2, si spinge dove le altre luci non possono arrivare, rendendo più facile che mai ottenere effetti professionali in spazi e allestimenti unici.



Prezzi e Disponibilità



Blue Sona (349 €) e Litra Beam (119 €) sono disponibili da oggi 21 settembre in USA, Canada e presso alcuni paesi selezionati in Europa su logitech.com e presso i rivenditori autorizzati.



