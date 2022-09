Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI a SPIEL '22

Konami annuncia che Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG) sarà presente a SPIEL ’22, il più grande evento pubblico al mondo dedicato ai giochi non elettronici.

La fiera si svolgerà a Essen da giovedì 6 ottobre a domenica 9 ottobre. I partecipanti potranno visitare lo stand di Yu-Gi-Oh! TCG presso il padiglione 2 allo stand 2D130. Per tutta la durata della fiera sarà possibile provare e acquistare gli ultimi entusiasmanti prodotti Yu-Gi-Oh! TCG e partecipare a eventi speciali. Tra questi, l'attesissimo torneo Attack of the Giant Card, che si svolgerà sabato 8 ottobre.

Se siete incuriositi da Yu-Gi-Oh! TCG ma non ci avete mai giocato prima, allo stand troverete assistenti amichevoli che saranno felici di aiutarvi. Potrete anche iniziare il vostro viaggio nel mondo dei Duelli con lo SPEED DUEL di Yu-Gi-Oh!, facile e immediato da imparare. I giocatori potranno scoprire Speed Duel GX: Midterm Paradox, il nuovo set da collezione di SPEED DUEL con i personaggi dell'anime Yu-Gi-Oh! GX.

Presso lo stand di Yu-Gi-Oh! TCG si terranno ogni giorno eventi speciali come Win-a-Mat e Duel the Master. Sabato 8 ottobre, i fan potranno assistere al momento clou della fiera, il torneo Attack of the Giant Card. Il vincitore riceverà una carta speciale di Yu-Gi-Oh! TCG in formato super-sized. Sarà possibile registrarsi a inizio fiera.







Oggi, il popolare Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI è presente in tutto il mondo, distribuito in oltre 80 Paesi e disponibile in 9 lingue.

Per tutte le informazioni su prodotti ed eventi Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI visitate: www.yugioh-card.com

