Anno 1800 - avventurati nel Nuovo Mondo con il Season 4 Pass

Ubisoft annuncia che il Pass per la Season 4 di Anno 1800™ includerà 3 DLC, “Il seme del cambiamento”, “Impero dei Cieli” e “L’ascesa del Nuovo Mondo”. Il Season 4 Pass ti invita a scoprire metodi alternativi nella produzione agricola, l’aviazione pionieristica e condurre a un nuovo livello la popolazione del Nuovo Mondo. In aggiunta, vi metterà alla prova con un nuovo scenario per ogni DLC, con nuove missioni e meccaniche di gioco e tre ornamenti disponibili dal 12 aprile 2022.

“Il seme del cambiamento” è il primo DLC della Season 4, in uscita il 12 aprile 2022. I fan di Anno potranno costruire potenti fattorie nel Nuovo Mondo e possedere la propria tenuta dove curare la propria agricoltura. Lo scopo del DLC è massimizzare la produttività, stabilire la politica locale e rafforzare l’indipendenza degli abitanti coltivando beni che prima dovevano essere importati. Nello scenario “Stagione d’argento” dovrai stabilire una complessa catena produttiva per l’argento, mentre affronterai il cambio delle stagioni.

Il Pass Season 4 vi introdurrà anche a nuovi modi di usare i dirigibili con “Impero dei Cieli” previsto per l’estate 2022. Dal trasporto della posta, di beni e di lavoratori alle battaglie aeree, i cieli aumenteranno le vostre possibilità. Infine, verso la fine del 2022. “L’ascesa del Nuovo Mondo” aggiungerà un nuovo livello alla popolazione e nuove isole al Nuovo Mondo. Ulteriori informazioni per ogni DLC saranno disponibili nelle settimane precedenti al lancio.

Ad oggi ci sono due edizioni disponibili per Anno 1800 Year 4:

Complete Edition Year 4: contiene il gioco principale, il pacchetto Deluxe e tutti i pass delle 4 stagioni

Gold Edition Year 4: contiene il gioco principale, il pacchetto Deluxe e il Season 4 Pass

Queste due edizioni sono disponibili e rimpiazzano le vecchie edizioni. Oltre ai 3 DLC, Anno 1800 riceverà aggiornamenti gratuiti per accompagnare l’uscita di ogni DLC, in modo tale da migliorare ancor di più il gioco.

Con l’uscita di “Il seme del cambiamento”, avrai l’opportunità di provare gratuitamente dal 12 al 19 aprile, durante il Weekend Gratuito, il gioco base di Anno 1800.

Anno è disponibile su Ubisoft Store ed Epic Games Store per PC Windows. Il Pass Season 4 sarà disponibile per 24,99 €, risparmiando 10 euro sul prezzo totale del singolo DLC. Se comprato da solo, il DLC “Il seme del cambiamento” DLC costa 7,99 €.

