Yu-Gi-Oh! MASTER DUE: al via il Festival Synchro x Xyz

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) invita i giocatori di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL a partecipare a un nuovo festival dedicato alle carte Synchro e Xyz. Durante il Festival Synchro x Xyz, i Duellanti potranno utilizzare solo Mostri Synchro e Mostri Xyz per creare i propri Extra Deck.

I Duellanti dovranno bilanciare sapientemente le due tipologie di Carte Mostro e prepararsi ad affrontare intensi Duelli online contro avversari da tutto il mondo. I Duellanti che parteciperanno al Festival Synchro x Xyz competeranno per ottenere medaglie, necessarie per sbloccare ricompense speciali. Vincitori e vinti, tutti guadagneranno medaglie – ma solo se porteranno a termine il Duello.

Disponibile da oggi anche un nuovo Structure Deck. Sbloccate il Libro di Magia della Profezia per scatenare potenti maghi, tra cui Ierofante della Profezia. Il Libro di Magia della Profezia è disponibile all’acquisto nello store in-game.







Con oltre 40 milioni di download in tutto il mondo, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è l’esperienza digitale definitiva dell’iconico Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG). Collezionate più di 10.000 carte* ripercorrendo oltre due decadi di storia del Duello e costruite i vostri Deck personali. Prendete parte in prima persona o siate spettatori di entusiasmanti Duelli, magistralmente renderizzati in 4K, con animazioni strabilianti e una colonna sonora mozzafiato.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è disponibile gratuitamente per PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.









