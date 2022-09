SESSION: SKATE SIM - 4 NUOVI SKATERS PRESENTATI IN VIDEO





A pochi giorni dal lancio di Session: Skate Sim, scoprite in anteprima i 4 nuovi skaters professionisti inclusi nel gioco, portando il numero totale di skaters giocabili a 16 al momento dell'uscita.

Gli appassionati di skateboard probabilmente stanno seguendo le imprese di grandi nomi come Torey Pudwill, Nora Vasconsellos, Samarria Brevard e Ryan Thompson, che fanno tutti il loro debutto in Session: Skate Sim.

Scopri il video dei 4 nuovi skaters: https://youtu.be/_FCXzT5_sAA



Torey Pudwill

Torey è probabilmente uno degli skater più creativi. Questo appassionato di skateboard cerca sempre di migliorare la sua tecnica e fa fatica a fermarsi!



Nora Vasconsellos

Avete di fronte uno dei migliori skater di transizione del momento. Uno dei veri punti di forza di Nora è la sua sconfinata energia. Un consiglio: procuratevi delle ruote nuove perché va davvero veloce!

Samarria Brevard

Curiosa, Samarria è sempre alla ricerca di nuovi posti e bisogna dire che ha il dono di trovare i migliori. Con una resistenza mozzafiato, impressiona molti skaters!

Ryan Thompson

Questo nativo di Austin crede che lo skateboard sia il modo migliore per divertirsi. A Ryan piace scoprire nuovi spot e adattare il suo skateboarding alle città in cui si trovano.

Elenco dei 16 skaters disponibili al momento dell'uscita:

Annie Guglia / Antiferg / Beagle / Billy Marks / Daewon Song / Dane Burman / Donovan Strain / Jahmir Brown / Louie Barletta / Manny Santiago / Mark Appleyard / Nora Vasconcellos / Ribs Man / Ryan Thompson / Samarria Brevard / Torey Pudwill



Session: Skate Sim invita i giocatori a immergersi nello stile di vita dello skateboarding degli anni '90, dove ogni marciapiede e scalinata è un'opportunità per eseguire il proprio trick preferito. La fisica ultra-realistica del gioco permette ai giocatori di provare le sensazioni dello skateboard.



Lo studio ha lavorato anche su un gameplay innovativo, mai visto in un gioco di skateboard: il "True Stance Stick", dove ogni piede è controllato in modo indipendente grazie ai due joystick. Con una curva di apprendimento impegnativa come quella di un vero skateboard, i giocatori devono esercitarsi per padroneggiare la loro tavola ed eseguire i numerosi trick da riprodurre nel gioco, dai più elementari ai più complessi. Lo strumento di editing integrato permette a tutti di immortalare in video i propri trucchi migliori.

Session: Skate Sim è ora disponibile per il pre-ordine digitale su Playstation® e per l'accesso anticipato su Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam, Epic).

Sarà disponibile il 22 settembre 2022 su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, PC (Steam, Epic).

Altre News per: sessionskatenuoviskaters