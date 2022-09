World of Warcraft - filmato dietro le quinte

All'inizio dell'esperienza di Wrath of the Lich King, i giocatori si sono fatti strada verso il Wrathgate durante la campagna di storia di Dragonblight. Quello che hanno trovato alla fine della campagna ha cambiato per sempre il modo in cui vengono narrati i momenti principali della storia in World of Warcraft.

Oggi abbiamo preparato un nuovo video nella serie Costruire Azeroth, che esplora la storia dello sviluppo diWorld of Warcraft. In questo episodio, Costruire Azeroth: Wrathgate, Terran Gregory, il capo progettista dei filmati narrativi di World of Warcraft, ci racconta come il suo team ha sviluppato il primo filmato in assoluto di WoW e il suo impatto sul modo di raccontare storie in maniera visiva nel gioco sin da allora.

Dai un'occhiata al video sul canale YouTube di World of Warcraft:https://www.youtube.com/watch? v=6bflUtvC1kw&feature=youtu.be

