Apex Legends - Evento Collezione bestie da caccia

Oggi EA e Respawn Entertainment hanno annunciato che l'evento collezione a tempo limitato Bestie da Caccia è in arrivo in Apex Legends. Disponibile dal 20 settembre al 4 ottobre, l'evento introdurrà la nuovissima modalità a tempo limitato Corsa alle armi, in cui i giocatori dovranno dimostrare la loro padronanza dell'arsenale di armi di Apex Legends, oltre a nuove sfide, cosmetici a tempo limitato e altro ancora.

Date un'occhiata al trailer dell'evento collezione Bestie da caccia per dare un'occhiata ai nuovi contenuti che attendono i giocatori in Apex Legends - visualizzabile ora tramite YouTube: LINK

Una panoramica dettagliata è disponibile nel post del blog qui e qui sotto:

La nuovissima modalità Corsa alle armi - Affrontate un'esperienza frenetica e a raffica contro altre tre squadre e ottenete uccisioni per salire su un percorso di 25 armi. Corsa alle armi lancia l'originale “Skull Town” originale del Canyon dei Re, “Frammento Est” di Confini del Mondo e “Barriera” di Passo della Tempesta

Cosmetici a tempo limitato - Raccogli 24 cosmetici a tempo limitato, tra cui le skin leggendarie di Horizon, Lifeline, Loba, Fuse, Pathfinder, Octane e Rampart. Sbloccatele tutte per ricevere il cimelio di Loba, la "Garra de Alanza".

Contatore ricompense dell'evento - Completate le sfide per sbloccare e guadagnare ricompense sulla pista delle ricompense dell'evento.

Apex Legends: Caccia è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

