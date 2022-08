Apex Legends: Caccia Ora Disponibile

EA e Respawn Entertainment hanno lanciato Apex Legends: Caccia, l'ultimo importante aggiornamento del pluripremiato sparatutto di eroi. Caccia introduce la nuova Leggenda Vantage, in grado di vedere da migliaia di metri di distanza una minaccia proveniente dal suo mirino di cecchino, oltre a una mappa Canyon Dei Re riformata con il nuovo punto d’interesse Relic, l'ultimo Pass Battaglia e molto altro ancora. Per avere un assaggio di ciò che i giocatori possono aspettarsi oggi, date un'occhiata al nuovo trailer di Apex Legends: Caccia Pass Battaglia qui. I giocatori possono intraprendere la prova definitiva di sopravvivenza con tutti i nuovi entusiasmanti contenuti in arrivo in Apex Legends: Caccia Nuova Leggenda: Vantage - Vantage ha imparato tutto nel modo più difficile. Nata da una criminale condannata ingiustamente che l'ha partorita da sola sull'arido pianeta ghiacciato Págos, Vantage è in grado di affrontare qualsiasi tempesta. Accompagnata solo dal suo piccolo compagno alato Echo e costretta a vivere in una terra ostile, è diventata l'ultima sopravvivenza e un'esperta tiratrice. Incontra la persona più giovane che si è unita agli Apex Games. Canyon Dei Re Riforgiato - Il tempo cambia tutto, e il Canyon Dei Re non fa eccezione. Quella che un tempo era Skull Town è risorta dalle sue ceneri come Relic. La terra formazione ha modificato i luoghi più popolari per le imboscate, allargandoli o eliminandoli del tutto, mentre la Gabbia è stata aperta e sostituita da una semplice piattaforma, il tutto per rendere i giochi qui il più emozionante possibile. Aumento del limite di livello - Puntate ad altezze sbalorditive con il nuovo e significativo aumento del limite di livello. Man mano che l'ascesa prosegue, i giocatori possono raccogliere Gettoni Leggenda e Pacchetti Apex. Nuovo Pass Battaglia - I giocatori possono puntare sullo stile con il Pass Battaglia Caccia. Wraith caccia con la sua skin leggendaria "Esploratrice Esperta", mentre la skin leggendaria "Ricerca sul campo" di Caustic mostra il suo lato selvaggio. Inoltre, la skin leggendaria "Sorteggio Fortunato" trasforma un'arma da fianco nel migliore dei Wingman. Vantage, Bangalore e Horizon hanno tutti skin epiche da sbloccare, con set completi che completano i loro nuovi look eroici. Il Pass Battaglia presenta anche un nuovo pacchetto musicale, schermate di caricamento, emotes, cornici per striscioni e charms per le armi e, per la prima volta, alcune sfide possono essere completate in una modalità a scelta del giocatore, dandogli la flessibilità di completare il Pass Battaglia a modo suo. Apex Legends: Caccia sarà lanciato il 9 agosto per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

