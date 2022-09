ONE PIECE ODYSSEY SALPERÀ A GENNAIO 2023

Bandai Namco Europe ha annunciato oggi cheONE PIECE ODYSSEY sarà disponibile dal 13 gennaio 2023. L’atteso JRPG ambientato nell'universo di ONE PIECE consentirà ai giocatori di vivere una storia originale nei panni dei propri personaggi preferiti della Ciurma di Cappello di Paglia.

Il gioco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite STEAM, mentre da oggi è possibile effettuare la prenotazione della Collector Edition contenente una statuina esclusiva di Monkey D. Rufy e Lim.

ONE PIECE ODYSSEY porta la Ciurma di Cappello di paglia in una nuova e misteriosa isola, dove potranno vivere nuove avventure, svelare i misteri dell'isola e affrontare potenti nemici e boss in alcuni combattimenti a turni davvero avvincenti. Nel gioco, potranno vestire i panni di nove dei loro pirati preferiti: Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook. Il gioco introduce un nuovo capitolo per questi famigerati pirati, con una storia originale e nuovi personaggi sviluppati sotto la guida dell'autore della serie, Eiichiro Oda. Arrivando sul mercato in occasione del 25° anniversario del manga originale,ONE PIECE ODYSSEY manterrà tutto il fascino, l'umorismo e la chimica dell'anime con il suo stile artistico colorato e una grafica spettacolare, oltre alle voci dei doppiatori originali della serie giapponese.

È ora possibile prenotareONE PIECE ODYSSEY scegliendo tra le seguenti versioni:

Standard Edition: include il gioco base ONE PIECE ODYSSEY e un bonus di pre-ordine (10 mele energetiche, 10 mele stimolanti, 3 gelatine dorate, 100.000 bacche e il set Tenute da viaggio).

Deluxe Edition: include il gioco base, il pacchetto Deluxe (due gioielli, oltre all'abito da viaggio Sniper King), il pacchetto d'espansione Avventura (un set di Accessori Ultra Utili, una futura storia aggiuntiva tramite DLC e 100.000 bacche) e il bonus di pre-ordine (10 mele energetiche, 10 mele stimolanti, 3 gelatine dorate, 100.000 bacche e il set Tenute da viaggio). La Deluxe Edition sarà disponibile unicamente in formato digitale .

Collector Edition : include i contenuti della Deluxe Edition, una statuina esclusiva di Monkey D. Rufy e Lim (23x21x21 cm), la confezione da collezione, la custodia in metallo, 3 cartoline dedicate a One Piece e il bonus di pre-ordine (10 mele energetiche, 10 mele stimolanti, 3 gelatine dorate, 100.000 bacche e il set Tenute da viaggio).

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/vSJALXWE8is

