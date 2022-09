Tokyo Game Show 2022 - Capcom: grande futuro per i suoi titoli più famosi

Capcom punta su un futuro luminoso per Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter, Exoprimal e Mega Man

Il Tokyo Game Show 2022 è stato un evento elettrizzante per i giocatori e i fan di Capcom di tutto il mondo, con rivelazioni per molti dei titoli più attesi del famoso publisher, tra cui Street Fighter 6, Resident Evil Village, Monster Hunter Rise: Sunbreak, Exoprimal e Mega Man Battle Network Legacy Collection.





Street Fighter 6 ha rivelato nuovi personaggi, introdotto un sacco di nuovi dettagli per World Tour e Battle Hub e ha annunciato un imminente Closed Beta Test. Resident Evil Village ha scaricato gli ultimi aggiornamenti sull'espansione di Winters, annunci di nuove piattaforme e altro ancora. Monster Hunter Rise: Sunbreak ha offerto ai cacciatori un'idea delle nuove sfide che attendono nell'aggiornamento del titolo 2 e di quando potranno iniziare ad affrontare questi nuovi nemici. Exoprimal ha aperto un misterioso vortice pieno di nuovi dinosauri, Exosuit e dettagli della storia. E Mega Man Battle Network Legacy Collection ha condiviso il download su due nuove funzionalità in arrivo nella raccolta di titoli amati.





L'intero programma Capcom Online può essere visualizzato sul canale YouTube ufficiale di Capcom .





Street Fighter 6 svela la Via del Guerriero

Street Fighter 6 continua il suo slancio con combinazioni a eliminazione diretta di nuove informazioni su World Tour e Battle Hub, quattro personaggi rivelati, la nuova modalità Extreme Battle e la presentazione di un imminente Closed Beta Test!





Per prima cosa, sono stati annunciati importanti aggiornamenti per World Tour e Battle Hub, tra cui:

World Tour – I giocatori potranno creare i propri avatar con una moltitudine di opzioni di personalizzazione per riflettere il proprio stile e il proprio stile personale. Man mano che i giocatori avanzano nella modalità storia coinvolgente, affinano la forza del loro avatar attraverso Street Fights con vari NPC e incontreranno maestri come Ryu e Chun-Li che insegneranno loro mosse speciali dai loro stessi repertori. Tutti gli abitanti e gli avversari del World Tour non si tirano mai indietro da una sfida e passeranno senza problemi dalla conversazione alla battaglia.

Battle Hub : i giocatori possono portare i loro avatar personalizzati nel Battle Hub, che funge da area della lobby per trovare partite contro altri giocatori da tutto il mondo, inclusi i tornei online. Quando due giocatori si siedono in uno degli armadi arcade posizionati uno dopo l'altro in tutto il Battle Hub, possono dare il via a una partita con l'intero Battle Hub come pubblico. I giocatori possono anche visitare il Game Center per giocare a classici Capcom retrò come Street Fighter II e Final Fight.





Il secondo in programma era l'introduzione di quattro World Warriors che facevano il loro ritorno in piazza:

Ken – Le accuse di aver orchestrato un complotto criminale hanno costretto Ken, un ex campione di combattimento nazionale degli Stati Uniti ed ex vicepresidente della Masters Foundation, ad abbandonare la sua famiglia e gli affari per nascondersi. Come una leggenda nella serie Street Fighter , Ken racchiude un set di mosse classiche con nuove aggiunte che mantengono le cose fresche.

Blanka – Una guida avventurosa di buon cuore e difensore della natura, Blanka presenta il suo caratteristico Tuono elettrico e Attacchi rotanti, oltre alle nuovissime Bombe Blanka-chan e il ritorno della sua mossa Bestia Fulmine.

Dhalsim – Un monaco e maestro di yoga, Dhalsim incanala le sue familiari tecniche di fuoco dei giochi passati mentre padroneggia anche mosse come Yoga Fire, Yoga Arch, Yoga Comet e Yoga Flame.

E. Honda - Un lottatore di sumo giramondo, E. Honda combina il vecchio con il nuovo, riportando le sue mosse tipiche come Hundred Hand Slap e Sumo Headbutt, oltre al suo nuovissimo Sumo Dash dove avanza con un tradizionale sumo shuffle.





La nuovissima battaglia estrema la modalità entra nel Fighting Ground per offrire un nuovo modo di ravvivare le partite con parametri non convenzionali. Queste battaglie veloci e frenetiche sono definite da nuove Regole e Trucchi che rendono ogni partita un'esperienza che chiunque può godere. Le regole definiscono le condizioni di vittoria per i giocatori, mentre Gimmicks aggiungono un nuovo livello di divertimento, come un toro in fuga che interrompe sporadicamente una partita.

Altri due commentatori sono stati rivelati anche per la funzione Commento in tempo reale, Kosuke Hiraiwa (commentatore play-by-play) e Sua Eccellenza Demon Kakka (commentatore a colori). Kosuke Hiraiwa è un noto caster di eSport che presta la sua esperienza e professionalità a Street Fighter 6 . HEDemon Kakka è il cantante della band heavy metal giapponese Seikima-II. Mentre commenteranno le tue partite in giapponese, ci saranno sottotitoli di accompagnamento per una qualsiasi delle 13 lingue supportate visualizzate sullo schermo, se selezionate.





Infine, dal 7 al 10 ottobre 2022 si svolgerà un Closed Beta Test su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam con il cross-play abilitato! Il Closed Beta Test includerà Partita classificata, Partita casuale, Partita dell'hub di battaglia, Torneo aperto, Battaglia estrema, Game Center e Modalità allenamento. Durante il test saranno giocabili otto personaggi tra cui Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Guile, Kimberly, Juri e Ken.





Resident Evil esplora nuove prospettive, orrori e piattaforme

Resident Evil Village ha venduto più di 6,5 milioni di copie in tutto il mondo e presto i giocatori potranno godersi ancora di più la pluripremiata esperienza survival horror quando l' espansione Winters arriverà il 28 ottobre 2022 per PlayStation5, Xbox Series X |S, PlayStation4, Xbox One, Steam e Stadia. Resident Evil Village Gold Edition, un pacchetto del gioco principale e dell'espansione Winters', lancia lo stesso giorno per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Steam.





Nuovi filmati del tanto atteso DLC sono stati presentati in anteprima al programma Capcom Online del Tokyo Game Show 2022, mostrando le nuove animazioni di Ethan Winters dalla tanto richiesta "Modalità in terza persona". Il video ha anche approfondito il regno contorto all'interno della mente del Megamycete, fornendo uno sguardo nuovo sui terrori in agguato in "Shadows of Rose". In questa nuova storia ambientata 16 anni dopo il gioco principale, Rose Winters cerca una cura per i suoi poteri. Tuttavia, deve usarli per sopravvivere ai suoi incontri con i Face Eaters. Queste abilità consentono a Rose di stordire i suoi mostruosi inseguitori abbastanza a lungo da eluderli o prendere di mira i loro punti deboli. Infine, gli spettatori hanno dato un'occhiata ai nuovi personaggi di "The Mercenaries Additional Orders" in azione, tra cui Lady Dimitrescu che evoca sciami di insetti per sterminare i suoi nemici.





Resident Evil Village sta anche estendendo i suoi artigli a nuove piattaforme. Oggi Capcom ha annunciato l'ottava puntata principale della serie in uscita per Mac nel 2022. Resident Evil Village Cloud, annunciato di recente, debutterà su Nintendo Switch il 28 ottobre 2022. Una demo cloud è ora disponibile per lo streaming tramite il Nintendo eShop . I giocatori possono preordinare o acquistare il gioco completo solo dopo aver testato con successo le loro connessioni Internet con la demo cloud.





Lo spettacolo aveva anche qualcosa che potrebbe interessare i fan di Resident Evil 4, dato che è stato confermato essere in sviluppo per PlayStation 4 oltre a PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Cerca ancora più aggiornamenti su Resident Evil 4 al Resident Evil Showcase nell'ottobre 2022.





Nuove minacce aumentano in Monster Hunter Rise: Sunbreak Title Update 2





Monster Hunter Rise: Sunbreak ha aperto il programma Capcom Online del TGS2022 con un nuovo trailer infuocato delle crescenti minacce che devono affrontare Elgado Outpost e i nuovi strumenti a disposizione dei cacciatori quando l'aggiornamento del titolo 2 arriverà il 29 settembre. Il ritorno precedentemente annunciato di Flaming Espinas da Monster Hunter Frontier prepara le basi per la rivelazione di un'altra bestia ardente: Violet Mizutsune. Le seducenti bolle di questa creatura sono in realtà piene di un gas altamente combustibile che può trasformare qualsiasi movimento aggraziato in un inferno di fiamme incandescenti. Infine, è stato avvistato un Drago Antico in grado di superare l'afflizione. Camaleonte risorto è riuscito a raggiungere la simbiosi con il Qurio, e attraverso questa unione diabolica ha acquisito un potere incredibile e attacchi ancora più subdoli. I cacciatori abbastanza audaci da sfidare questi opprimenti nemici riceveranno materiali per creare nuove armi e armature complete di nuove abilità.





Inoltre, verrà aggiunto un nuovo livello di Anomaly Quest, che includerà obiettivi impegnativi come Gore Magala ed Espinas. Anche le indagini sulle anomalie vengono ampliate, con un livello massimo di 120 aumentato e nuovi materiali interessati. I cacciatori abbastanza astuti da sopravvivere alla sfida potranno sbloccare nuove opzioni per Qurious Crafting, tra cui slot anomalia aggiunti e altri nuovi potenziamenti per le armi. Anche i cacciatori di moda hanno motivo di rallegrarsi, poiché l'aggiornamento del titolo 2 introdurrà armi a strati. Questo sistema consente ai cacciatori di cambiare l'aspetto della loro arma per combinare le loro statistiche e design preferiti. Infine, questo aggiornamento include anche nuovi DLC a pagamento come il set di armature a strati Master Arlow, armi a strati, gesti, pose, acconciature e altro ancora.





Nuove missioni evento continueranno ad arrivare ogni settimana e i cacciatori di serie A desiderosi di ancora più sfide possono aspettarsi futuri aggiornamenti del titolo, poiché nuovi mostri e altro sono dietro l'angolo con il lancio dell'aggiornamento 3 del titolo a fine novembre.





Le distorsioni spaziotemporali svelano una nuova storia esoprimele , rivelazioni di dinosauri ed esosuiti





Exoprimal ha evocato uno sciame di aggiornamenti da un misterioso vortice nel cielo, tra cui una nuova entusiasmante storia e dettagli di gioco sul prossimo gioco d'azione a squadre.





Il trailer del Tokyo Game Show ha introdotto due nuovi dinosauri: il dilofosauro sputatore di veleno e il carnotauro, un'enorme bestia che si lancia a capofitto in mischia con le sue corna brutali. I giocatori affronteranno queste minacce con una gamma di armature da combattimento all'avanguardia. Questo arsenale avanzato include un paio di Exosuit appena rivelate. Skywave è un tipo di supporto che può volare, curare gli alleati e ostacolare la visione e il movimento dei suoi avversari. Nel frattempo, Murasame, il modello Tank ispirato ai samurai, può difendersi dagli assalti da tutte le parti prima di scatenare potenti contrattacchi con la sua katana, Kiri-Ichimonji.





I giocatori possono personalizzare le loro tute con una miriade di skin per armi e tute, decalcomanie, ciondoli e altro ancora. Una varietà di scelte di emote offre modi per interagire con i compagni di squadra. C'è anche l'equipaggiamento per migliorare le prestazioni di Exosuit. I moduli garantiscono bonus come velocità di ricarica più elevate e i Rig forniscono ai giocatori abilità extra, come il nuovo Blade Rig con il suo paralizzante shuriken elettromagnetico. Le opzioni di personalizzazione si estendono anche al protagonista principale, Ace, che può essere completamente personalizzato con il creatore del personaggio.





La storia di Ace inizia nel 2043, dopo che le epidemie di dinosauri hanno inghiottito il globo. L'aereo da trasporto che trasportava la loro unità Exofighter, gli Hammerheads, si schianta sull'isola di Bikitoa. Lì, sono costretti a competere contro orde di dinosauri e squadre di compagni Exofighter nei wargame ospitati dall'IA Leviathan. Tuttavia, non tutti sull'isola sono necessariamente nemici. Gli Hammerhead ricevono aiuto da un pilota noto come Magnum, che condivide le sue conoscenze sulla situazione mortale in cui si trovano. Forse lavorando insieme possono trovare un modo per sopravvivere e scappare.





Exoprimal verrà lanciato nel 2023 per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One e Steam.





Entra nella griglia con Mega Man Battle Network Legacy Collection





Attenzione a tutti gli operatori: nuove informazioni sulla Mega Man Battle Network Legacy Collection stanno arrivando sui vostri terminali personali. Una versione 3D doppiata di Mega Man.EXE sarà il tuo Navi personale nella schermata di selezione del titolo e si comporterà in modo simile allo schermo PET della serie con varie reazioni basate sul tuo stile di gioco e controllo. Inoltre, il regista Masakazu Eguchi (noto ai fan di lunga data come Mr. Famous) è salito sul palco per annunciare che le funzionalità online, tra cui la battaglia online e lo scambio di chip per ogni titolo della serie, sono in fase di sviluppo. Dai un'occhiata al canale Twitter ufficiale di Mega Man e resta sintonizzato per maggiori dettagli in futuro!







