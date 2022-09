Hinnovation by Nital: promozioni per una casa più smart e sicura

Grazie a una promozione attiva su diversi brand del portfolio dell’azienda, rendere la propria casa più smart e sicura non è mai stato così facile.

Settembre è ufficialmente entrato nel vivo. Per molti si tratta del mese per eccellenza per pensare a nuovi inizi e progetti, un mese carico di voglia di cambiamento, a cominciare della propria casa. Per tutti coloro che vogliono trasformare la propria abitazione in chiave smart e renderla un luogo sicuro, Nital ha pensato a una serie di promozioni imperdibili su un’ampia gamma di prodotti dei marchi gestiti dalla Business Unit Hinnovation by Nital. Infatti, fino alla fine del 2022, sono disponibili sul sito ufficiale numerose offerte e bundle esclusivi sui migliori dispositivi per la smart home e la sicurezza di casa.

Quante volte capita di uscire di casa e non ricordarsi se il garage è stato chiuso? Ismartgate Standard Mini Garage è l’alleato perfetto per non avere più dubbi. Disponibile al prezzo di 49,99€ anziché 69,99€, consente di monitorare e gestire il garage da remoto e in tempo reale direttamente dallo smartphone. Inoltre, tramite l’applicazione è possibile ricevere avvisi nel caso in cui rimanga aperto per più di 10 minuti.

Per chi invece vuole trasformare il proprio smartphone in una chiave, la soluzione ideale è la serratura smart Nuki Smart Lock 3.0. In offerta insieme a Nuki Powerpack al prezzo di 159,99€ invece di 198,00€, questo dispositivo permette di entrare in casa in totale sicurezza grazie ad elevati standard di crittografia.

Un altro alleato perfetto è AYR Digital Door Viewer 9001, lo spioncino digitale smart caratterizzato da un display LCD TFT da 2,4” con risoluzione 320x240 e da un montaggio estremamente facile, disponibile ora al costo di 49,99€.

Infine, per chi vuole una protezione ancora più completa e sempre al massimo della potenza è possibile acquistare – con risparmio di oltre 40€ – la videocamera da esterno Arlo Essential Spotlight insieme all’apposito pannello solare, pensato per mantenere il dispositivo Arlo sempre carico grazie alla luce del sole.

