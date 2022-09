Call of Duty - Un impegno verso la nostra community

Rinnoviamo il nostro impegno per fornire un'esperienza di gioco positiva e presentiamo un nuovo Codice di condotta. Continua a leggere per scoprire i progressi nella lotta alla tossicità.





Rafforzare la lotta alla tossicità: un impegno costante

Sappiamo che combattere la tossicità richiede uno sforzo costante. Dal nostro ultimo aggiornamento alla community di Call of Duty, i nostri team di controllo e anti-tossicità hanno continuato a fare progressi, inclusa la rimozione degli utenti tossici dal nostro database globale di giocatori.

500.000 account bannati a oggi

300.000 account rinominati dal lancio del nostro sistema di filtro automatico

Sono state introdotte altre lingue per la moderazione di creazione di nomi e chat di testo all'interno del gioco, arrivando così a un totale di 14 lingue

Call of Duty utilizza un mix di nuove tecnologie automatizzate e moderazione umana per eliminare il linguaggio offensivo da chat di testo e nomi degli account.

Anche grazie a questi sforzi, nel solo mese di agosto abbiamo visto un calo di oltre il 55% nel numero di segnalazioni di username e tag clan offensivi da parte dei nostri giocatori in Call of Duty: Warzone rispetto all'anno precedente.

Siamo consapevoli del fatto che la battaglia alla tossicità richiederà uno sforzo costante. Continueremo a monitorare i nostri titoli, ad agire in base alle segnalazioni da parte dei giocatori e a espandere la nostra tecnologia per combattere i comportamenti tossici.

Valori e Codice di condotta di Call of Duty

Oggi lanciamo un nuovo Codice di condotta unico per tutto il franchise di Call of Duty. Questo sforzo si basa su tre valori che sono fondamentali per fornire un'esperienza di gioco positiva per tutti:

1: TRATTA TUTTI CON RISPETTO

Non tolleriamo bullismo o molestie, inclusi commenti offensivi che si basano su etnia, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, età, cultura, fede, abilità mentali/fisiche o Paese d'origine.

Tutti i membri della nostra community devono essere trattati con dignità e rispetto.

Le comunicazioni con altre persone tramite chat vocale o di testo devono essere prive di linguaggio offensivo o dannoso. L'incitamento all'odio e il linguaggio discriminatorio sono offensivi e inaccettabili, così come le molestie e le minacce ai danni di altri giocatori.

2: COMPETI CON INTEGRITÀ

L'integrità della competizione è alla base dell'esperienza di Call of Duty.

La progressione avviene giocando in modo corretto. Non sarà tollerato barare, compiere azioni di griefing o altre azioni contrarie al fair play.

Sei responsabile di come viene utilizzato il tuo account. Non è accettabile utilizzare trucchi, inclusi software di terze parti. È considerato barare il fatto di sfruttare bug o svolgere una qualsiasi attività che garantisca uno svantaggio sleale.

Scopri come combattiamo i cheater con RICOCHET Anti-Cheat™.

3: RESTA ALL'ERTA

Grazie alla collaborazione, possiamo far sì che il gioco resti giusto e divertente per tutti.

Per promuovere un'esperienza di gioco piacevole, usa gli strumenti all'interno del gioco per riportare qualunque incidente o comportamento inappropriato che ti capiti di osservare.

Visita CallofDuty.com/Values per saperne di più sul nostro nuovo Codice di condotta valido per tutto il franchise.

Nell'ambito di questa iniziativa, ai giocatori sarà presentato e verrà chiesto di prendere atto del nuovo Codice di condotta all'interno del gioco, a partire dalla Beta aperta di Call of Duty: Modern Warfare II.

Sappiamo che c'è ancora molto lavoro da fare per combattere la tossicità. Non vediamo l'ora di fare progressi insieme, come community.

