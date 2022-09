Nintendo Direct 13.09.2022

Nel corso di un nuovo Nintendo Direct, appena concluso, Nintendo ha presentato una vasta gamma di titoli in arrivo suNintendo Switch quest’anno e nel 2023.

I protagonisti della presentazione hanno incluso Pikmin 4, un nuovo capitolo dell’adorabile serie strategica Pikmin in arrivo nel 2023;OCTOPATH TRAVELER II di SQUARE ENIX, il seguito dell’acclamato gioco di ruolo in HD-2D, che sarà disponibile dal 24 febbraio 2023;Fire Emblem Engage, il prossimo capitolo dell’epica serie Fire Emblem in arrivo il 20 gennaio 2023; la premiata avventura co-opIt Takes Two di Hazelight Studios, disponibile dal 4 novembre 2022;Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, una classica avventura di Kirby pubblicata in origine per Wii che farà il suo debutto su Nintendo Switch il 24 febbraio 2023; eMaster Detective Archives: RAIN CODE, un oscuro mistero fantasy sviluppato dai creatori di Danganronpa che sbarcherà su Nintendo Switch nella primavera 2023.

La presentazione ha inoltre svelato il titolo ufficiale e la data di uscita del seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, mostrando una breve sezione di gameplay ambientata sopra le nuvole. L’eterna avventura di Link ricomincerà il 12 maggio 2023 con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.



La presentazione integrale Nintendo Direct – 13.09.22 (Nintendo Switch) è visibileQUI.

Altre News per: nintendodirect2022