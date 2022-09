CALL OF DUTY NEXT - COME VEDERE L'EVENTO

L'EVENTO SARA' IL 15 SETTEMBRE CON INFORMAZIONI SUL PRE-CARICAMENTO E DETTAGLI SULLE RICOMPENSE DELLA BETA

Mancano solo pochi giorni a Call of Duty: Next, la più grande presentazione del franchise nella storia di Call of Duty!

L'evento, presentato da Infinity Ward e con informazioni approfondite sul Multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare II, il prossimo Call of Duty®: Warzone™ e Call of Duty Warzone™: Mobile, sarà più ricco che mai.

Call of Duty: Next promette di essere assolutamente spettacolare.

Ecco che cosa potrete aspettarvi:

Annunci chiave riguardanti tutto il franchise da parte di sviluppatori e ospiti provenienti da diversi studi di Call of Duty;

Partecipazione di più di 150 tra i propri streamer preferiti, che saranno pronti a fare squadra e giocare;

Rivelazione di dettagli fondamentali riguardanti la Beta aperta di Modern Warfare® II, assieme a molte altre sorprese.

La trasmissione inizia giovedì 15 settembre alle 19:00.

Sarà possibile vederlo attraverso il canale Twitch® ufficiale di Call of Duty o il canale YouTube® ufficiale di Call of Duty e assistere alle analisi di una serie di esperti ospiti, o con un hub centrale di feed in diretta da tutti gli streamer, in modo da restare sempre al centro dell'azione.

