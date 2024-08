CALL OF DUTY: NEXT - FACT SHEET

Black Ops 6 segna il ritorno di Zombi a round, è la modalità preferita dai fan che consente ai giocatori (da 1 a 4) di formare squadre per abbattere ondate sempre più difficili di non morti.

Black Ops 6 Zombi continua la storia di Dark Aether nel 1991, dopo gli eventi di Black Ops Cold War. Sull'isola di Terminus, gli ex membri di Requiem organizzano un'audace evasione e Liberty Falls diventa contemporaneamente l'epicentro di una nuova incursione di non morti, dando vita al conflitto principale.

I giocatori incontreranno vari tipi di zombie e grotteschi nemici in evoluzione come i nuovi Vermin e Parasites. I round più alti introdurranno nemici più impegnativi quanto più a lungo la vostra squadra sopravviverà.

I giocatori di Zombi possono anche scegliere di giocare in prospettiva in terza persona per la prima volta in una partita di Black Ops Zombi, e attivare elementi dell'HUD come le barre della salute dei nemici e i numeri dei danni degli zombi nelle Impostazioni.