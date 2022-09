FIFA 23 PRIMO SGUARDO ALLE VALUTAZIONI DEI GIOCATORI

Svelata la Top 23 dei giocatori di FIFA 23, e molte altre valutazioni in arrivo questa settimana

Gli esperti hanno parlato e il dibattito è iniziato. A partire da ieri, 11 settembre, EA SPORTS ha iniziato a svelare le valutazioni di FIFA 23 per i migliori calciatori del mondo.

Dopo aver rivelato ieri le valutazioni della rosa degli ambasciatori di EA SPORTS FIFA 23, oggi EA SPORTS ha svelato anche le valutazioni dei 23 giocatori di FIFA 23!

Da Messi a Ronaldo, da Lewandowski a Mbappé, questi giocatori sono al top, ma solo uno può essere incoronato il migliore in assoluto.

Ecco la classifica definitiva dei Top 23 di FIFA 23:





Karim Benzema, 91 - Real Madrid Robert Lewandowski, 91 - FC Barcelona Kylian Mbappé, 91 - Paris Saint-Germain Kevin De Bruyne, 91 - Manchester City Lionel Messi, 91 - Paris Saint-Germain Mohamed Salah, 90 - Liverpool Virgil van Dijk, 90 - Liverpool Cristiano Ronaldo, 90 - Manchester United Thibaut Courtois, 90 - Real Madrid Manuel Neuer, 90 - Bayern München Neymar Jr, 89 - Paris Saint-Germain Son Heung-min, 89 - Tottenham Hotspur Sadio Mané, 89 - Bayern München Joshua Kimmich, 89 - Bayern München Casemiro, 89 - Manchester United Alisson, 89 - Liverpool Harry Kane, 89 - Tottenham Hotspur Ederson, 89 - Manchester City N'Golo Kanté, 89 - Chelsea Jan Oblak, 89 - Atlético de Madrid Erling Haaland, 88 - Manchester City Toni Kroos, 88 - Real Madrid Marquinhos, 88 - Paris Saint-Germain



Nel corso della prossima settimana, EA SPORTS continuerà a rivelare il meglio del meglio, tra cui i migliori giocatori della Premier League, le 5 stelle della Bundesliga e molto altro ancora. Alla fine della settimana, verranno svelate le valutazioni dei 1.000 giocatori migliori e i fan di tutto il mondo potranno iniziare a discutere dei loro giocatori preferiti.

Inoltre, il 21-22 settembre sarà presentato il Women's Ratings, che offrirà ai fan uno sguardo nuovo sulla più autentica integrazione di sempre per i campionati femminili. Saremo lieti di condividere ulteriori dettagli in merito non appena saranno disponibili.

Per visualizzare gli ultimi contenuti editoriali sulle valutazioni, visitare il FIFA Ratings Database Hub.





FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver e EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre. L'accesso anticipato per FIFA 23 Ultimate Edition inizierà il 27 settembre 2022. Seguite @EASPORTSFIFA su Twitter, Instagram e YouTube per rimanere aggiornati sulle nostre ultime notizie, sugli annunci e per farci sapere cosa ne pensate.

Altre News per: fifaprimosguardoallevalutazionigiocatori