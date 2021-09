FIFA 22 rivela le valutazioni dei giocatori

EA SPORTS rivela i giocatori di FIFA 22 valutati con i punteggi più alti dal Ratings Collective.

Controlla qui https://www.ea.com/en-gb/ games/fifa/fifa-22/ratings per vedere chi è arrivato nella top 22 in base al punteggio generale, al talento in campo, alla velocità e al gioco. Fra le star presenti nella lista si trovano Messi, Lewandowski, Ronaldo, Donnarumma e Mbappé.

EA SPORTS FIFA 22 continuerà a diffondere valutazioni come parte della Campagna del Ratings Collective. La campagna creerà hype e coinvolgimento tra i tifosi grazie a indizi curiosi sui ratings di specifici giocatori che saranno svelati nei prossimi giorni.

Se sei interessato sarò felice di darti, sotto embargo, ulteriori informazioni sui rating di una specifica lega, ma anche sui giocatori Under 21, sui giocatori più veloci, su quelli maggiormente migliorati e altro ancora prima che vengano diffusi al pubblico: fammi sapere.

Per tutto ciò che riguarda le classifiche, gli aggiornamenti su FIFA 22 e altro ancora, controlla la pagina EA SPORTS FIFA .

Ecco la lista dei 10 giocatori meglio valutati di FIFA 22.

FIFA 22 Top Ten dei giocatori con il più alto rating:

Lionel Messi (Ala Destra) – Argentina Robert Lewandowski (Punta) – Polonia Cristiano Ronaldo (Punta) – Portogallo Kevin De Bruyne (Centrocampista centrale) – Belgio Kylian Mbappé (Punta) – Francia Neymar Jr (Ala Sinistra) – Brasile Jan Oblak (Portiere) – Slovenia Harry Kane (Punta) – Inghilterra N’Golo Kanté (Centrocampista difensivo) – Francia Manuel Neuer (Portiere) – Germania

