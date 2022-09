Maltempo temporali e venti forti : allerta Lombardia e Veneto

L'atteso flusso instabile, con centro d'azione sulla Gran Bretagna e che da ieri sera si avvicina al nostro Paese, sta determinando condizioni di marcata instabilità nelle regioni settentrionali. Rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, hanno già interessato buona parte del Nord e si stanno estendendo alle regioni centrali, soprattutto quelle del versante tirrenico. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le Regioni coinvolte - che sono preposte all'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori colpiti - ha diramato un avviso di avverse condizioni meteorologiche. I fenomeni meteorologici, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (protezionecivile.gov.it).

Precipitazioni da sparse a diffuse, anche di carattere inverso o temporale, si registrano già in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto e nelle province autonome di Trento e Bolzano. Dalle prime ore di oggi sono previste precipitazioni sparse, di carattere temporalesco, anche su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in estensione a Umbria, Lazio e Campania settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da forti rovesci, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni attesi, per oggi è stata valutata l'allerta arancione su gran parte del Veneto e su alcuni settori della Lombardia. Valutata anche l'allerta gialla su Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, sui restanti territori di Lombardia e Veneto e su alcuni settori di Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e Campania.

forti temporali nella zona occidentale della provincia di Vercelli e ingenti danni dovuti al Maltempo. Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento volontario Santhià è intervenuta nel comune di Bianzè per un tetto strappato e una seconda squadra per pali pericolanti finita sulla carreggiata. Le aree colpite sono state messe in sicurezza, ma molti altri interventi sono ancora in corso.

Problemi anche in Valsesia dove si sono registrati venti di quasi 100 chilometri orari. Molte richieste di soccorso per alberi abbattuti e tettoie sradicate. In tutto il vercellese era ben visibile, anche da molto lontano, un diffuso temporale.

Notte di lavori con più interventi per i vigili del fuoco di Livorno, a seguito di un forte temporale che ha colpito la città e la provincia. Secondo il Comune, "sul pluviometro del Corbolone sono stati toccati 118 millimetri orari". Al momento, spiega il comando provinciale, una decina di interventi effettuati a partire dalle 4.30, principalmente per alberi, rami pericolanti e per le tegole del tetto di una casa caduta ad Ardenza in via Loyd. In una nota il Comune spiega che passata da una precisione con codice di vigilanza giallo alla fase di allarme operativo, la Protezione Civile Municipale ha aperto il Coc, la centrale operativa, e attivato tutte le relative procedure. In particolare «alle 4,15 una cellula temporalesca che ha colpito Livorno in maniera estremamente intensa, ed è stato un temporale autorigenerante e persistente, con intensi fulmini e piogge concentrate in zone specifiche (in successione Stagno, Corbolone, Valle Benedetta). di Corbolone, 118 sono stati toccati i millimetri all'ora»: la Protezione civile ha inviato «una chiamata di allerta alle 5.30» e ha inviato «i banditori sul territorio ad avvertire direttamente le situazioni più rischiose»: 6 squadre di polizia municipale con altoparlanti hanno invitato alla massima prudenza (rischio di allagamenti e smottamenti)”.

Altre News per: maltempotemporaliventifortiallertalombardiaveneto