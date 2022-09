L'espansione di Cyberpunk 2077 svelata nello speciale di Night City Wire

Durante un episodio speciale di Night City Wire, uno show dedicato a Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED ha rivelato il nome e il teaser della prossima espansione del gioco, oltre a maggiori dettagli su Cyberpunk: Edgerunners e sull'aggiornamento Edgerunners per il gioco. A chiudere lo speciale Night City Wire è stata la prima rivelazione ufficiale della prossima espansione di Cyberpunk 2077. Introdotto dal game director Gabe Amatangelo, un trailer di anteprima ha mostrato uno scorcio dell'espansione prima di confermarne il titolo, Phantom Liberty. Amatangelo ha confermato che in Phantom Liberty verrà introdotto un nuovo cast di personaggi con cui V entrerà in contatto all'interno di una nuova location di Night City. Phantom Liberty uscirà nel 2023 per PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S e Stadia. Dopo il trailer, è stato mostrato un videomessaggio di Keanu Reeves, in cui la star di Hollywood ha rivelato che riprenderà il suo ruolo di rockerboy Johnny Silverhand per Phantom Liberty. Guarda il trailer di Phantom Liberty



Prima delle notizie su Phantom Liberty, lo speciale di Night City Wire è stato ricco di informazioni relative sia al gioco che a Cyberpunk: Edgerunners, l'anime ambientato nel mondo di Cyberpunk 2077 che andrà in onda su Netflix il 13 settembre. Durante il segmento dedicato all'anime, Bartosz Sztybor - uno dei creatori dello show - si è seduto per un'intervista per fornire approfondimenti e dettagli sull'anime, parlando della storia, dei temi, dei personaggi e di altro ancora. Ha parlato dell'influenza dei collaboratori di Studio Trigger - il leggendario studio giapponese che ha dato vita al mondo dell'anime - del legame dell'anime con Cyberpunk 2077 e di altro ancora. Sono stati inoltre forniti ulteriori dettagli sull'ultimo aggiornamento di Cyberpunk 2077, l'aggiornamento Edgerunners, noto anche come Patch 1.6, che introduce nel gioco oggetti equipaggiabili tratti dall'anime. I giocatori avranno la possibilità di indossare la giacca indossata da David Martinez, il protagonista dell'anime, e di brandire un fucile usato da un altro personaggio della serie. Oltre agli oggetti ispirati a Edgerunners, l'aggiornamento introduce anche una serie di funzionalità al gioco, tra cui un sistema di trasmog dei vestiti, la progressione multipiattaforma, i cabinati arcade giocabili del minigioco Roach Race e molto altro ancora.



