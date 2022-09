Steelrising Recensione

Steelrising è un action-RPG alla soulslike che ci catapulta in una versione alternativa della Rivoluzione Francese



Ho messo le mani su, action-RPG sviluppato dalla francese, specializzata in giochi di ruolo d'azione. Acquistati nel 2019 da(ex Bigben Interactive), oltre al suo ruolo di fornitore di molti servizi lo studio vanta una buona esperienza fatta sui tanti titoli sviluppati per. Dopo qualche settimana di provato ecco la mia recensione.è ambientato a Parigi in una versione alternativa della Rivoluzione Francese. Lainvia un automa di nome Aegis aper scoprire che cosa è accaduto ai suoi figli. La protagonista dovrà trovare i figli della regina e scoprire che cosa è accaduto al suo creatore,, l'ingegnere che ha creato l'esercito di automi per il Re. Aegis dovrà fronteggiare un micidiale e inarrestabile esercito di automi che, sotto il comando del, stanno massacrando la popolazione. Tutti i personaggi, che la protagonista incontrerà nel corso dell'avventura, sono realizzati basandosi su quelli veri come Lavoisier, il Marchese de Lafayette, Jaques Necker, ecc. Infatti, scorre l'annopoco dopo lae il Giuramento della Pallacorda. Aegis quindi è destinata a portare al termine la missione cercando anche di fermare l'armata di automi in questa strana Rivoluzione Francese.

risulterà molto familiare a tutti i giocatori che hanno provato un. Il gameplay è molto semplice, andare avanti affrontando tutti i nemici fino alla fine. Combattendo si ottengono le risorse necessarie per aggiornare e potenziare l'equipaggiamento. Tuttavia, come ogni buon action-RPG si potrà decidere se combattere fino a morire o mettersi in salvo per far risalire un pò di vita. Se si muore in combattimento il protagonista si rigenererà dall'ultimo punto dove si era fermato prima. I combattimenti sono ben fatti e risultano molto fluidi e divertenti.è agile, costruita con una tecnologia più avanzata che gli permette di affrontare qualsiasi nemico. In giro per la mappa si trovano degli oggetti, questi sono messi in punti molto complessi da prendere e per essere trovati vengono visualizzati come una. Più avanti si va nella storia e più si troveranno oggetti che potenzieranno le abilità di Aegis.

Si potrà ad esempio scalare i palazzi con un rampino per scoprire nuove aree e livelli pieni di tesori. Molto interessante la crescita e la personalizzazione della protagonista. Si trovano molte opzioni per potenziare le, armi, oggetti ecc. Aegis può specializzarsi in quattro classi differenti: la Guardia del corpo, molto resistente che predilige le armi pesanti; la, molto potente; l'Alchimista, utilizza armi alchemiche; la, abile nelle armi leggere e molto agile e veloce.dispone anche di "azioni speciali" che hanno una funzione offensiva o difensiva a seconda dell'arma equipaggiata. Ad esempio, sarà in grado di folgorare i nemici, parare gli attacchi o rimandare al mittente un colpo potente. Il sitema di controllo e di combattimento, in questo tipo di gioco, a volte è un po' complicato. Ininvece è piuttosto semplice da padroneggiare grazie anche all'ottimo lavoro di sviluppo.

Steelrising su PS5 gira davvero benissimo donando un'esperienza di gioco veramente al top. Tutto fila liscio e fluido con rarissimi cali di frame rate. Presenta tre diverse modalità grafiche: risoluzione, qualità dell'immagine e frame rate. Naturalmente trattandosi di un soulslike il consiglio è di giocarlo in modalità frame rate. Molto ben realizzati gli automi (specialmente i Titani) e meno gli esseri umani. Il gioco è veloce e le animazioni possono andare bene anche se, viste con più attenzione, risultano un po' legnose e poco curate. Buono il comparto sonoro che accompagna la protagonista nel suo cammino. Infine, un plauso va fatto a Nacon per aver sottotitolato il prodotto in italiano.

dimostra una grande crescita dello studio francese. Tuttavia, non hanno saputo sfruttare il momento. Infatti, con più tempo e cura il prodotto sarebbe potuto diventare una pietra miliare del genere.è godibilissimo e la narrazione è molto ispirata. Tuttavia, la realizzazione del gioco in generale poteva essere migliore. Infatti, a tratti non convince del tutto lo sbilanciamento delle armi, le animazioni poco curate e alcuniche ledono sicuramente sul giudizio finale. Infine, pur essendo un soulslike, non presenta una sfida impossibile. Quindi èa tutti.

