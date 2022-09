Creme viso uomo : Cosmetici naturali e biologici

Nonostante gli uomini siano secoli indietro rispetto alle donne, le creme viso per uomo si stanno finalmente affermando come un prodotto nella routine quotidiana. Infatti, è già il terzo prodotto maschile più utilizzato nella cura del viso, dietro schiuma da barba e balsamo dopobarba.

Gli uomini hanno riconosciuto la necessità di prendersi cura della propria pelle. Oltre a numerosi prodotti da barba e dopobarba, negli ultimi anni hanno iniziato ad utilizzare anche lozioni per il corpo e creme per il viso ideate e studiate appositamente per la pelle degli uomini.

Cosmetici naturali e biologici per uomo

Quando si tratta di bellezza e stile di vita, le donne di solito sono almeno un passo avanti rispetto alle loro controparti maschili. Mentre loro ha scoperto da tempo i cosmetici naturali, ora stanno lentamente iniziando a seguire questa tendenza anche i maschi.

I cosmetici biologici sono comunque già un po' diventati più di un semplice fenomeno temporaneo e ciò che è iniziato con la moda e la sana alimentazione ora viene applicato in modo coerente anche ai prodotti per la cura del viso e del corpo.

Questo mercato è attualmente ancora molto dominato dalle donne, ma negli ultimi 1-2 anni ci sono stati anche alcuni cambiamenti in termini di cosmetici naturali per uomini. Nella vendita al dettaglio e soprattutto online, si possono trovare cosmetici per uomo di alta qualità, vegani e naturali.

Prodotti per la cura della pelle, dai deodoranti e creme naturali, agli shampoo, le creme per il viso maschili sono un buon esempio di ulteriore sviluppo e cambiamento nel settore dei cosmetici per uomo.

Se le donne hanno da tempo la scelta tra molti prodotti diversi nel settore della cosmesi biologica, la gamma di creme naturali per uomo è stata fino ad oggi piuttosto scarsa. Tuttavia, in questo settore, nel frattempo sono successe molte cose. Le case produttrici hannosviluppato prodotti speciali per uomo, che sono molto finemente adattati alla pelle maschile, efficaci e vengono assorbiti molto velocemente.

Creme viso e bio per uomo

Esistono creme idratanti maschili per diversi tipi di pelle, ma tutte tengono conto del fatto che la pelle maschile è più spessa e grassa, a causa del testosterone. Una buona crema viso riesce, a seconda dei principi attivi, ad attenuare i segni del tempo e l'arrossamento del viso e alcune possono anche fungere da crema solare o come scudo antinquinamento.

Le creme idratanti aiutano a trattenere l'acqua nei diversi strati della pelle per mantenere l'elasticità e il turgore, fornendo salute e un aspetto luminoso alla pelle. L'idratazione dovrebbe far parte della routine di cura del viso, soprattutto dopo la rasatura.



Alcuni idratanti hanno anche un fattore di protezione solare che aiuta a ritardare l'invecchiamento. Nei cosmetici per uomo ci sono anche le creme viso realizzate con ingredienti naturali e biologici, particolarmente indicate per idratare e lenire la pelle.

Queste creme, come quella disponibile su Valuxxo, vedi prodotto, sono realizzate per mantenere la pelle morbida e vellutata.

Gli ingredienti naturali premium di alta qualità come aloe vera, burro di karité, acido ialuronico, semi di jojoba, olio di semi di canapa e squalene ad un’alta percentuale provengono da origine naturale al 99% e il 72% da coltivazioni biologiche.

Gli oli essenziali naturali che contengono questi prodotti certificati donano alla pelle maschile un profumo fresco e gli ingredienti di alta qualità premium forniscono idratazione alla pelle e le restituiscono l'elasticità necessaria.

Tutto ciò fa si che questa crema viso uomo idratante sia nutriente e rigenerante per una cura completa del viso. Il gel di aloe biologico e l'acido ialuronico, noti per la loro eccezionale capacità curativa ed elasticità, garantiscono infatti idratazione e tonicità durature a viso e collo.

La preziosa miscela rigenerante e protettiva di burro di karitè biologico e oli ricchi di vitamine e antiossidanti, come olio di jojoba biologico, nutrono in profondità e proteggono la pelle dai danni del sole, degli agenti atmosferici e rispettando la naturale equilibrio della pelle.



In conclusione, possiamo dire che i giorni in cui gli uomini usano solo la saponetta per la loro igiene personale quotidiana sono definitivamente finiti. Oggi, anche gli uomini prestano attenzione a un aspetto ben curato, sia per motivi privati che professionali.

La domanda di prodotti cosmetici naturali per uomo è aumentata notevolmente negli ultimi anni e questo è stato accompagnato dall'ulteriore sviluppo della gamma di prodotti di note e nuove aziende cosmetiche.

