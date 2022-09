CARRERA TOYS CELEBRA IL 100° ANNIVERSARIO DELL’AUTODROMO DI MONZA

Per l’occasione, arrivano le nuove piste a tema F1 con la possibilità di realizzare l’esclusivo tracciato dell’Autodromo per vivere in prima persona le emozioni del tempio della velocità direttamente a casa con amici e parenti.





L’Autodromo Internazionale di Monza raggiunge un importante traguardo, il compimento dei suoi primi 100 anni di attività. Il tempio della velocità con i suoi 5.793 m di tracciato ha ospitato alcune tra le più memorabili corse di auto e moto della storia del motorsport ed è annoverato tra i circuiti permanenti più antichi del mondo. Per celebrare l’importante anniversario, in concomitanza con il Gran Premio dell’11 settembre, Carrera Toys presenta le nuove piste slot car Carrera Go!!! a tema Formula 1.



Le automobili, in scala 1:43, rispecchiano fedelmente quelle viste sfrecciare sui tracciati del campionato corrente e includono i nuovi dettagli e le innovative soluzioni aerodinamiche che hanno cambiato completamente la struttura delle monoposto. I piccoli giocatori potranno ricreare le più emozionanti sfide del campionato, combinando auto e piloti: dall’adrenalinico campionato del 2021 che ha visto protagonisti Verstappen e Hamilton, fino al derby tutto spagnolo tra Sainz e Alonso. Le confezioni contengono tutto l’occorrente per cominciare subito a correre con tutta la famiglia!

Ma non è tutto, chi non ha mai desiderato di avere il tracciato dell’Autodromo di Monza a casa propria? Carrera Toys offre a tutti gli appassionati gli schemi per realizzare i più famosi circuiti del mondo, per appassionanti e realistiche sfide. Da oggi, sul Carrera-Toys.com è possibile scaricare il tracciato e ricostruire lo storico circuito nel salotto di casa! Ampio 5x3,10 m per 13 metri circa di lunghezza, il circuito ripropone fedelmente tutte le caratteristiche del tracciato reale: dal curvone di Biassono alla variante Ascari, passando per la curva parabolica recentemente intitolata al leggendario pilota italiano Michele Alboreto. Non resta altro che accendere i motori e vivere emozionanti sfide ruota a ruota!

Altre News per: carreratoyscelebra100°anniversariodell’autodromomonza