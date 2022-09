IFA 2022: PRESENTATA UNA COLLEZIONE PLAYMOBIL A TEMA LG

IFA 2022: LG PRESENTA IL FRIGORIFEROMoodUP ‘

Il nuovo frigorifero rivoluziona l'esperienza in cucina grazie alle porte con pannelli in grado di cambiare colore e all’altoparlante integrato





Nella cornice di IFA 2022, LG presental’innovativo frigorifero MoodUP caratterizzato da porte a LED che cambiano colore.

Dopo il recente lancio degli elettrodomestici upgradable e l'introduzione dell'elegante LG Objet Collection, il nuovo frigorifero è un ulteriore esempio della volontà di LG di creare nuove tendenze nel settore degli elettrodomestici. L'esclusivo MoodUP, dotato del sistema di refrigerazione avanzata LG e di tecnologie intelligenti per una migliore conservazione degli alimenti e una maggiore praticità, offre un'esperienza di cucina completamente nuova, consentendo discegliere un'ampia gamma di colori vivaci per le sue porte a LED e di riprodurre musica attraverso l'altoparlante integrato.

Le innovative porte con pannelli a LED del frigorifero MoodUP offrono un nuovo modo per creare una cucina originale e di tendenza. Attraverso l'app LG ThinQ, è possibile scegliere tra 22 colori per il pannello superiore della porta e tra 19 colori per quello inferiore; in alternativa, è possibile personalizzare l'aspetto dei pannelli selezionando uno dei suggestivi temi colore, tra cui Season, Place, Mood e Pop. Utilizzando i toni e le sfumature della natura, Season rappresenta i diversi periodi dell'anno, mentre Mood evoca una sensazione di benessere grazie all'uso di colori tenui e rilassanti.

Il nuovo frigorifero LG integra inoltre un altoparlante Bluetooth che può essere facilmente collegato a uno smartphone, tablet o laptop per godere della propria musica preferita abbinandola al colore o al tema del frigorifero.

Quando l’altoparlante riproduce l'audio, i pannelli LED del MoodUP possono cambiare colore in sincronia con la musica, aggiungendo un senso di vivacità e divertimento al tempo trascorso in cucina.

LG MoodUP offre funzioni semplici e utili come le notifiche luminose. Quando il sensore della porta del frigorifero rileva che lo scomparto è stato lasciato aperto per troppo tempo, il pannello superiore lampeggia ripetutamente per segnalare che la porta deve essere chiusa, contribuendo quindi a evitare dispersione di aria fredda e di energia. Inoltre, quando i sensori di movimento di MoodUP rilevano che qualcuno si sta avvicinando, entrambi i pannelli lampeggiano per dare il benvenuto, semplificando quindi l’acceso al frigo anche di notte: la porta del freezer si illumina per aiutare chi fa lo spuntino di mezzanotte a trovare e aprire facilmente il frigo.



Quando i LED sono spenti, le porte del frigorifero MoodUP dispongono di una colorazione Lux Gray e Lux White che regala un look più tradizionale alla cucina. La finitura chic e senza tempo si armonizza con qualsiasi arredamento ed evoca il contrasto naturale e raffinato di pietre di colore diverso.

LG MoodUP è dotato del chip On-Device AI per gli elettrodomestici intelligenti che consente al frigo di migliorare ed estendere l'esperienza dell'utente con funzioni come il riconoscimento vocale potenziato e la connettività Wi-Fi e Bluetooth.

"LG cerca sempre modi nuovi ed entusiasmanti per arricchire l'esperienza delle persone e siamo orgogliosi di essere riusciti a farlo di nuovo con il nuovissimo frigorifero MoodUP", ha dichiarato Lyu Jae-cheol, presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "La combinazione di colori, musica, tecnologie all’avanguardia e design innovativo, rende questo frigorifero unico nel suo genere e mostra il nostro impegno per offrire una vita migliore in casa".

I visitatori di IFA 2022 potranno scoprire tutte le ultime innovazioni di LG, incluso il frigorifero MoodUP, nello stand LG presso la Hall 18 di Messe Berlin.

