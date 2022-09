IFA 2022 - Celly presenta lo smartwatch TrainerMoon

Celly presenta a IFA 2022 TRAINERMOON, lo smartwatch tutto al femminile

Arriva a Berlino il nuovo smartwatch che risponde ai desideri delle donne e le aiuta a monitorare le loro attività quotidiane e le loro sessioni di fitness

Celly – marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet – presenta alla fiera berlinese dedicata al mondo della tecnologia (Stand 105 – Hall 3.2) un nuovo smartwatch tutto al femminile, TrainerMoon, che va a completare la gamma Trainer ad oggi composta da due smartwatch e due smartband, tutti compatibili con Android e iOS e dotati di numerose funzionalità per tenere sotto controllo la propria salute. In un mondo in cui la tecnologia è diventata sempre più centrale e l’attenzione al benessere ha conquistato uno spazio via via maggiore, Celly risponde prontamente ai nuovi trend in fatto di innovazione e wellness con un prodotto il cui design abbraccia perfettamente il polso di donne e ragazze affinché possano trarre il massimo dalle loro sessioni di allenamento e dai loro dispositivi tecnologici.

“I consumatori riconoscono sempre di più l’importanza della cura di sé e l’esercizio fisico fa ormai parte della routine quotidiana di molti italiani. Allo stesso tempo, i device tecnologici si sono rivelati un valido supporto per monitorare tanto le attività giornaliere, quanto i progressi sportivi, ma spesso questi dispositivi non esaudiscono i desideri femminili in fatto di stile. Per questo siamo felici di tornare a IFA con un modello realizzato partendo proprio dalle esigenze di design e funzionalità richieste dalle donne, con l’obiettivo di accompagnarle in ogni momento della loro giornata, dall’attività fisica alla vita d’ufficio” dichiara Stefano Bonfanti, Head of Sales and Marketing di Celly.

Il nuovo arrivato di casa Celly arricchisce la collezione Trainer del brand – attualmente composta da TrainerRound, TrainerWatch, TrainerThermo e TrainerBand – e risponde puntualmente ai desideri femminili in termini di stile, dimensioni e caratteristiche tecniche.

TrainerMoon combina le feature più popolari per il monitoraggio della salute con utili funzionalità legate alle attività di fitness, il tutto in un quadrante di dimensioni contenute, ma al tempo stesso sufficientemente ampie per avere tutto sotto controllo. Una volta indossato, il nuovo modello non solo regala subito un look versatile e sporty-chic, grazie al display full touch a colori da 1,28”, ma dona anche la libertà di dilettarsi in differenti sport e attività fitness poiché resistente all’acqua e alla polvere (con certificazione IP67) e dotato di un’autonomia della batteria fino a una settimana.

Perfetto da avere al polso in ogni momento della giornata, il nuovo smartwatch consente di rilevare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la saturazione di ossigeno; inoltre monitora in automatico le diverse fasi del sonno per ottenere una panoramica generale della propria forma fisica. Compagno ideale

anche in palestra o nell’attività fisica all’aria aperta, le più sportive apprezzeranno la possibilità di ottenere il massimo da ogni sessione di allenamento e di analizzare le proprie performance, monitorando le calorie bruciate, i passi percorsi, la distanza camminata e il tempo di allenamento. In aggiunta, TrainerMoon risponde ai desideri di tutte quelle donne alla ricerca di una soluzione pratica e ad alto grado di tecnologia: si integra perfettamente con gli smartphone Android e iOS per abilitare la gestione di chiamate, messaggi e notifiche; inoltre, è possibile attivare l’utilissima funzione “Trova smartphone” e controllare da remoto la musica e la fotocamera.

TrainerMoon sarà disponibile a partire da ottobre 2022 a un prezzo al pubblico consigliato di 49,99 €.

Dal 2 a 6 settembre, in occasione di IFA, presso lo stand Celly (Stand 105, Hall 3.2) sarà possibile esplorare da vicino tutte le novità e i prodotti iconici del brand. Non solo sarà un’occasione per toccare con mano l’intera gamma Trainer, ma anche tutte le collezioni esclusive, come i colorati accessori realizzati con Pantone o quelli dallo stile tipicamente italiano frutto della collaborazione con Fiat 500.



Non mancheranno nemmeno i prodotti della Kids Collection pensati per i più piccoli, né i pratici accessori e supporti smartphone delle collezioni Snap e Ghost, così come l’intera gamma in collaborazione con Sparco che risponde ai desideri dei gamer. Sarà poi in mostra il vasto assortimento di cover firmate Celly, dai modelli green della linea Planet, a quelli pratici e resistenti della collezione Ultra, mentre gli appassionati di iPhone avranno a disposizione l’intera Mag Collection che incorpora l’innovativa tecnologia di Apple.





Altre News per: 2022cellypresentasmartwatchtrainermoon