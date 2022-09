Nuovi filmati di gioco per Biomutant catturati su Console

A partire dal 6 settembre 2022, potrai vivere l'incredibile storia di Biomutant e il suo vasto mondo su PlayStation5 e Xbox Series X/S: più fluido e bello che mai! Goditi tempi di caricamento ultra rapidi, risoluzione 4k nativa, supporto HDR e fino a 60 FPS.



Biomutant verrà lanciato per PlayStation5 e Xbox Series X/S il 6 settembre 2022 e sarà disponibile a un prezzo consigliato di € 39,99. I possessori delle versioni Xbox One / PlayStation 4 possono ottenere un aggiornamento gratuito alla versione avanzata e persino utilizzare i loro salvataggi e anche trasferire i loro obiettivi/trofei. Tieni presente che un aggiornamento non è possibile per coloro che possiedono un disco PS4 fisico ma una PS5 senza unità disco.



Dettagli tecnici PlayStation5:

La versione nativa per PlayStation 5 offre tempi di caricamento più rapidi, HDR e supporto DualSense e Activity Card. I giocatori potranno scegliere tra tre diverse modalità:

- Modalità qualità: 4K nativo (con risoluzione dinamica) a 30 FPS stabili

- Modalità prestazioni: 1440p nativo (con risoluzione dinamica) a 60 FPS stabili

- Qualità scatenata: 4K nativo (con risoluzione dinamica) fino a 60 FPS



Se possiedi già Biomutant su PlayStation 4, puoi aggiornare GRATUITAMENTE e portare con te i tuoi vecchi file di salvataggio e trofei.



Dettagli di Xbox Series X:

La versione nativa di Xbox Series X offre tempi di caricamento ancora più rapidi e supporto HDR. I giocatori potranno scegliere tra tre diverse modalità:

- Modalità qualità: 4K nativo (con risoluzione dinamica) a 30 FPS stabili

- Modalità prestazioni: 1440p nativo (con risoluzione dinamica) a 60 FPS stabili

- Qualità scatenata: 4K nativo (con risoluzione dinamica) fino a 60 FPS



Se possiedi già Biomutant su Xbox One, puoi aggiornare GRATUITAMENTE e portare con te i tuoi vecchi file di salvataggio e obiettivi.



Dettagli Xbox Series S:

La versione nativa per Xbox Series S offre tempi di caricamento ancora più rapidi e supporto HDR. I giocatori potranno scegliere tra tre diverse modalità:

- Modalità qualità: 1440p nativo (con risoluzione dinamica) @ stabile 30 FPS

- Modalità prestazioni: 1080p nativo (con risoluzione dinamica) a 60 FPS stabili

- Qualità scatenata: 1440p nativi (con risoluzione dinamica) @ fino a 60 FPS



Se possiedi già Biomutant su Xbox One, puoi aggiornare GRATUITAMENTE e portare con te i tuoi vecchi file di salvataggio e obiettivi.

