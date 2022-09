The Pokémon Company International annuncia la collaborazione traPokémon UNITE e Balmain per il Fashion Set Balmain x Pokémon Trainer in edizione limitata, che sarà disponibile in-game da settembre.



Tutti i giocatori, infatti, potrannosbloccare gratuitamente l'articolo di moda BALMAIN Fashion Set Trainer accedendo al gioco per sette giorni dalle 07:00 UTC del 2 settembre 2022 alle 23:59 UTC del 30 settembre.





