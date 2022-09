LEGO Brawls arriva su console!

LEGO Brawls è disponibile da oggi per Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e GeForce NOW. Questo platform multiplayer è il primo del suo genere e combina una personalizzazione quasi infinita, contenuti sbloccabili, tanta azione e gameplay competitivo, il tutto ambientato nell’universo LEGO.

Per il trailer di lancio:

https://youtu.be/P3qhwHDFBow

Grazie al cross-play e alle tante modalità di gioco, LEGO Brawls è un gioco perfetto per la famiglia e per i giocatori di tutte le età, abilità e preferenze di gioco. LEGO Brawls è sviluppato e pubblicato da LEGO Group in collaborazione con Red Games Co. ed è distribuito nei formati fisici da Bandai Namco Europe.

“LEGO Brawls permette di giocare con i LEGO in un modo tutto nuovo grazie anche al suo divertimento adatto a tutta la famiglia. Personalizza la tua minifigure e alleati con i tuoi amici per un po’ di azione frenetica in alcuni dei più amati temi LEGO,” ha dichiarato Murray Andrews, Head of Publishing di LEGO Games.

I giocatori possono costruire e competere con minifigure LEGO personalizzate e uniche, adatte alla propria personalità, strategia e stile di gioco. Con più di 77 trilioni di possibilità di personalizzazione, i giocatori possono scegliere qualsiasi combinazione di parti, accessori, armi, potenziamenti, emote e nomi per costruire il proprio brawler vincente. Eventi e contenuti stagionali creano ancora più possibilità.

“Con un inconfondibile approccio LEGO al genere, l’immaginazione, l’autoespressione e l’umorismo costituiscono la base per l’anima del gioco e del suo stile competitivo leggero e divertente”, ha aggiunto Brian Lovell, CEO di Red Games Co. “LEGO Brawls arriva in un nuovo territorio per incoraggiare l’individualità, la collaborazione di squadra e il divertimento competitivo”.

Il gioco include livelli da iconici temi LEGO, da quelli classici come Space e Castle ai preferiti dai fan come LEGO Jurassic World™, LEGO NINJAGO® e LEGO Monkie Kid™. Ogni livello offre diverse modalità di gioco, sfide uniche e condizioni per poter vincere. Durante le partite multiplayer online, i giocatori possono competere 4vs4 per controllare un punto specifico, riunire collezionabili nei livelli Collect Mode, divertirsi con un gioco in stile battle royale, in cui ogni giocatore gioca per se stesso, o un free-for-brawl in cui l’ultimo giocatore che rimane è il vincitore. In Party Mode i giocatori possono organizzare partite private con i propri amici, sia online che in locale. Grazie al supporto cross-platform, i giocatori possono allearsi e competere, senza alcun riguardo della piattaforma di gioco.

