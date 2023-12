L'evento Jingle Brawls di LEGO Brawls torna dal primo dicembre

È arrivata la stagione del Jingle Brawls, lo speciale evento a tema natalizio che tornerà in LEGO Brawls per tutto dicembre! Durante l'evento, i giocatori potranno sbaragliare gli avversari in un nuovo livello Jingle Brawls, oltre a sbloccare 22 minifigure LEGO a tema festivo e tempo limitato, tutte utilizzabili gratuitamente con l'acquisto del gioco base.

Un nuovo trailer di LEGO Brawls con tutti i nuovi contenuti dell'evento Jingle Brawls è ora disponibile:

https://youtu.be/L_Fo_BNpUGM

LEGO Brawls è un brawler per famiglie basato sull'azione di squadra e i celebri mattoncini con modalità multigiocatore e supporto per cross-play, adatto a giocatori di ogni età, livello di abilità e preferenze di gioco.

I giocatori potranno costruire e competere con il proprio brawler formato da un minifigure LEGO assolutamente unico e personalizzato in base alla propria personalità, strategia e stile di gioco scegliendo tra oltre 77 miliardi di possibilità di personalizzazione. Il gioco include alcuni tra i più iconici livelli a tema LEGO, dai temi tradizionali e più popolari, come Spazio e Castello, ai preferiti dei fan, come LEGO Jurassic World, LEGO NINJAGO e LEGO Monkie Kid.





