Unione Europea valuta tetto al prezzo dell'energia : governo agisca ora

L'stando se fissare unalelettrica prodotta da fonti diverse dal gas per ricavarne risorse con cui ammortizzare i costi delle bollette. La Commissione Ue vorrebbe presentare questa propostaalla ridei ministridel 27 settembre. Le risorse provenienti dalla differenza fra il cosiddetto cap price e ilfinaleelettrica verrebbe gestito dalle autorità nazionali per dare sussidi ai consumatori per fare fronte al caro bollette.

"Noi siamo nella situazione energetica attuale perché l'Italia per decenni non si è occupata seriamente del suo approvvigionamento energetico e perché l' Europa invece di preoccuparsi di fare scelte strategiche come questa stava lì a fare norme su come si cucinano gli insetti" Così la leader di FdI Giorgia Meloni parlando in piazza a Perugia. "Quando tentavamo di segnalare che l'Europa aveva priorità sbagliate -ha dettoci dicevano che eravamo antieuropeisti".

"Bisogna battersi in Europa con coraggio per un energy recovery fund" contro i rincari energetici. Lo ribadisce il leader del M5S. Il governo italiano "è in ritardo. Solo dopo tanta insistenza da parte nostra c'è stata la tassazione sugli extraprofiti. Ma la norma è stata scritta male, ora la stanno riscrivendo" La mancata alleanza con i Dem? "E' il Pd che ha fatto questa scelta cinica". L'agenda Draghi: "Priva di contenuti e metodo insidioso per la democrazia, se fosse la regola", afferma Conte.

"Il governo in carica può e deve intervenire subito con un decreto e farsi carico, almeno in parte, degli aumenti dell'energia", preferibilmente senza un nuovo scostamento di bilancio. "Ma non possiamo assolutamente stare fermi". Così il leader Berlusconi intervenendo telefonicamente alla presentazione dei candidati per Forza Italia del Veneto. "Siamo la garanzia di un futuro governo che guarda all'Europa e all'Occidente", ha detto. Poi: "Mio impegno per prossimo governo è sostenere il processo di autonomia".

