Annuncia KOBO CLARA 2E: il nuovo eReader ecosostenibile

Questo settembre, Rakuten Kobo torna con grandi novità - KOBO CLARA 2E, un nuovo device tascabile ed ecosostenibile per leggere e ascoltare!



Kobo Clara 2E:

un eReader con rivestimento esterno realizzato per l' 85% in plastica riciclata, incluso il 10% di plastica potenzialmente destinata agli ocean i

e` waterproof e offre una maggiore capacita` di archiviazione oltre ad avere la tecnologia wireless Bluetooth, tutto in un dispositivo da 6"

E l’eReader non è l’unica novità! Arrivano oggi anche le sue nuovissime SleepCover eco-consapevoli, anch’esse realizzate strizzando l’occhio alla sostenibilità con il 97% di plastica reciclata, di 10% di plastica potenzialmente destinata agli oceani e fodera in microfibra (40% di fibre ottenute da bottigliette di plastica).





Nel corso dell'anno, Rakuten Kobo prevede di rimuovere piu` di 200.000 bottiglie di plastica dagli oceani e piu` di un milione di CD e DVD dalle discariche, inoltre, cercherà di neutralizzare il 100% delle emissioni di carbonio associato alle spedizioni dirette. Un passo fondamentale per l'azienda che continua il suo impegno verso la sostenibilità, con l'utilizzo di materiali riciclati certificati per la produzione dei dispositivi eReader. A disposizione per interviste e approfondimenti sul tema, la Regional Marketing Manager di Rakuten Kobo, Lorena Landini.

Il device è disponibile da oggi in preordine e online & in store a partire dal 22 settembre!





Rakuten Kobo sarà presente a IFA 2022 il 1° sett. allo Showstoppers(dalle 18 alle 21).



