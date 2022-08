IFA 2022: Nilox presenta le sue novità

Nilox presenta le sue novità all’insegna della mobilità sostenibile e dello sport outdoor

Nuovi arrivi nel ventaglio di prodotti per la mobilità elettrica: Il monopattino S1 innalza gli standard di sicurezza già raggiunti e due nuove e-bike, la e-bike

Cargo Light e la e-bike per bambino, rispondono alle nuove esigenze dei consumatori

Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, torna a IFA con tante novità che vanno ad ampliare la già ricca offerta del brand in tutte le principali categorie di prodotto – dai monopattini elettrici alle e-bike – con l’obiettivo soddisfare esigenze e stili di vita in continua evoluzione e guidare l’innovazione della mobilità sostenibile attraverso prodotti smart, performanti e sempre al passo con i tempi, che aiutino le persone ad affrontare ogni giornata con leggerezza e dinamicità.





A Berlino farà il suo debutto il nuovo monopattino S1, che ridefinisce gli standard tecnologici applicati alla smart mobility e offre un maggior comfort di guida e una migliore sicurezza su strada. Inoltre, a integrazione della gamma di biciclette a pedalata assistita, attualmente composta da confortevoli City Bike, sportive MTB e performanti Fat Bike, Nilox presenterà in esclusiva a IFA due modelli che vanno a soddisfare due segmenti in crescita, affacciandosi al mondo delle Cargo e delle electric bike per i più giovani: la e-bike Cargo Light e la e-bike per bambino.

“Nel DNA di Nilox c’è la capacità di anticipare i trend, siamo partiti con le action cam per poi entrare con successo nel mondo della mobilità sostenibile: un passaggio agile per noi che non ci fermiamo mai, proprio come l’evoluzione tecnologica. Per questo siamo orgogliosi di tornare a Berlino con prodotti che, ancora una volta, segnano un passo avanti nella smart mobility e incarnano appieno la filosofia X-Drive, un concept che racchiude il nostro impegno nel migliorare continuamente quanto già raggiunto in termini di affidabilità, tecnologia e caratteristiche tecniche distintive. Alla base vi è un attento ascolto del mercato: movimento, innovazione e scelte sostenibili, questi i desiderata dei consumatori e i tratti distintivi del brand che ci hanno guidato nella realizzazione dei nuovi prodotti hi-tech che presentiamo in anteprima a IFA” ha commentato Simona Ceriani, Country Manager Consumer Italy del Gruppo Esprinet.

Nilox S1: il monopattino più innovativo del brand

Il mondo della e-mobility è in costante evoluzione e Nilox, con il monopattino S1, continua a esserne un protagonista, presentando un prodotto innovativo per un’esperienza di guida superiore. Il nuovo modello pone sicurezza di guida e affidabilità sempre al centro e si distingue per le frecce direzionali sia posteriori che anteriori. Proprio l’introduzione degli indicatori di svolta anche nel led anteriore conferma la capacità di Nilox di rispondere tempestivamente alle nuove esigenze normative e innalzare gli standard di settore, analogamente a quanto fatto con il recente lancio delle frecce direzionali universali e già anticipato lo scorso anno dal monopattino M1, tra i primi in Italia a incorporare questo elemento. Inoltre, il LED frontale/posteriore e il freno a disco posteriore fanno di S1 il mezzo ideale per circolare nel traffico cittadino in totale tranquillità.

Con l’obiettivo di garantire la massima semplicità di utilizzo, l’ultimo monopattino di Nilox presenta uno smart-display integrato, con cui è possibile monitorare tutte le informazioni utili (quali velocità, livello della batteria, marcia selezionata) e del Cruise Control che - in aggiunta alle 3 velocita` standard - consente di viaggiare alla velocità desiderata. Dotato di un motore da 350 W, garantisce 28km di autonomia massima a 20km/h con una ricarica di 4 ore per aggiungere qualsiasi destinazione con agilità. Nilox S1 è inoltre provvisto di un innovativo sistema di sicurezza, il tag NFC, che mitiga il rischio di furto: all’accensione, il monopattino andrà automaticamente in standby e sarà possibile sbloccarlo solamente passando la Chiave NFC (replicabile su smartphone) sul pulsante on/off.

Nilox S1 sarà disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 499,95 euro.

E-bike Cargo Light: più chili da trasportare, meno fatica e più chilometri da percorrere

La famiglia delle e-bike di Nilox si allarga e accoglie la Cargo Light, un primo passo del brand verso le bici per il trasporto di merci e di persone, ampiamente diffuse in nord Europa. Pensata per coloro che necessitano di maggiore spazio per i propri effetti personali e ideale per trasportare facilmente la spesa, Cargo Light è dotata di due portapacchi da 25 kg, uno posteriore e uno anteriore, con fasce elastiche per il massimo della stabilità durante gli spostamenti.





La batteria 36 V 10 Ah al litio integrata la rende simile a una bicicletta muscolare, ma il motore da 36 V 250 W Brushless High Speed con sensore di coppia consente di percorrere lunghe distanze con dei carichi senza sforzi. Versatile e pratica, grazie al cambio SHIMANO a 6 velocità, con la Cargo Light è possibile percorrere fino a 60 km a una velocità massima di 25 km/h.

Performance e resistenza emergono dal telaio in acciaio, capace di sostenere fino a 120 kg di peso, e dalle ruote da 27.5” x 1.5”, mentre la sicurezza che caratterizza i prodotti Nilox qui si ritrova nei freni a disco e nelle luci LED, sia frontali che posteriori, che rendono visibile il mezzo anche di notte. Inoltre, l’intuitivo display LCD rende agevole monitorare numerose informazioni, tra cui autonomia della batteria, velocità massima, chilometri percorsi, per avere tutto sotto controllo.

E-bike Cargo Light sarà disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 1.699,95 euro.

E-bike kids: per uscite all’aria aperta con tutta la famiglia

Nilox espande la sua offerta anche ai più giovani e introduce la sua prima e-bike da bambino per rispondere alle esigenze di genitori e figli: il nuovo modello permette di esplorare il mondo e divertirsi in totale sicurezza.





Un primo approccio alle e-bike, ma senza pedali, la new entry presentata in esclusiva a IFA è pensata per bambini dai 4 ai 6 anni di età e assicura un’elevata stabilità su strada, grazie agli pneumatici da 16’’ e ai freni a disco posteriori. Con le e-bike kids i piccoli rider possono dilettarsi con sei modalità di velocità e godere, in sicurezza, della libertà che solo un mezzo a due ruote può offrire.

Il leggero ma duraturo telaio in acciaio protegge da vibrazioni e rende la e-bike confortevole e affidabile, mentre il motore da 250 W e la batteria 25.2 V 4 Ah al litio (ricaricabile in 4 ore) abilitano un’autonomia di 3 ore e fanno di questo nuovo modello il compagno ideale dei più piccoli nelle loro prime avventure outdoor.

E-bike kids sarà disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di 499,95 euro.

In occasione di IFA 2022, dal 2 al 6 settembre presso lo stand Nilox (Stand 105, Hall 3.2) sarà possibile toccare con mano le novità e i prodotti di punta del brand, tra cui il monopattino M1 e l’Acqua Scooter, l'intera gamma di e-bike Nilox. Inoltre, gli appassionati di sport potranno scoprire i prodotti realizzati in partnership con Inter e con NBA, mentre per i più avventurosi sarà presente la collezione creata in collaborazione con National Geographic. Infine, saranno in mostra anche gli accessori mobility, tra cui le frecce universali, i caschi e prodotti per la manutenzione, così come l’intera gamma delle action cam.

