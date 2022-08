YU-GI-OH! DUEL LINKS: KC Grand Tournament 2022, ecco i vincitori

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annuncia i vincitori del Campionato Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS: KC Grand Tournament 2022 (KCGT 2022).

KCGT 2022 è la terza edizione del prestigioso torneo PVP online dedicato a Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, gioco di successo per dispositivi mobile e PC. Dopo essersi qualificati durante il Torneo Preliminare di quest'estate, i migliori giocatori al mondo di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS si sono affrontati, il 27 agosto, nel Campionato KCGT 2022. Alla fine di un'emozionante giornata di Duelli, la competizione è stata decisa dallo scontro tra i due finalisti: Giorfio e gii. Nell'emozionante Duello finale, gii è stato incoronato campione KGCT 2022.

gii, Giorfio e il terzo classificato Flishrensono stati premiati con il prestigioso trofeo Drago Nero Occhi Rossi (Extra Rara Segreta).

I risultati completi della semifinale, del Duello per il terzo posto e della finale sono:

Semifinale

Giorfio 2-1 Flishren

gii 2-1 Kou

Duello per il Terzo posto

Flishren 2-0 Kou

Finale

gii 2-0 Giorfio

Basato su Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI,porta in vita il popolare gioco su dispositivi mobile e PC. I Duellanti possono rivivere tutte le emozioni dei duelli di Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo e altri celebri personaggi del franchise Yu-Gi-Oh! in un videogioco ricco di azione basato su duelli competitivi con le carte.ha recentemente superato i 150 milioni di download in tutto il mondo. I Duellanti hanno collezionato più di 65 miliardi di carte e hanno preso parte a più di 6 miliardi di Duelli.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS è disponibile gratuitamente su App Store per iPad, iPhone e iPod touch, su Google Play per dispositivi Android e per PC via Steam.

